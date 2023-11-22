Информацию держали в секрете. К учениям ВСУ присоединилась еще одна страна

В Северной Македонии завершились учения первой группы украинских воинов. Информация об обучении была конфиденциальной из соображений безопасности, в то же время тренинги для ВСУ будут продолжаться.

По словам министра обороны, учения проводились на объектах, принадлежащих армии Северной Македонии. В частности страна продолжит подготовку наших военных в течение 2024 года и "до тех пор, пока в этом будет потребность".

В то же время министр не рассказала, какую именно подготовку проходили украинские военные, или же сколько солдат прошли или пройдут этот курс.

Северная Македония стала второй балканской страной после Румынии, которая предложила базы на своей территории для подготовки украинских солдат. Бухарест, со своей стороны, предложил использование своих баз еще с начала российского полномасштабного вторжения на территорию Украины. Также в ноябре страна открыла учебный центр для украинских пилотов, которые в будущем научатся летать на истребителях F-16.