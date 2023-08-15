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Північна Македонія приєдналася до гарантій безпеки для України

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Вівторок 15 серпня 2023 20:30
Північна Македонія приєдналася до гарантій безпеки для України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Північна Македонія підтримала гарантії безпеки для України. Вона стала п'ятнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки гарантій безпеки для України", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, загалом вже приєдналися 15 країн.

"Дякую прем'єр-міністру Дімітару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - додав Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна розраховує, що країни Заходу нададуть нашій країні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії у період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки.

Раніше повідомлялося, що до гарантій безпеки приєдналися вже 14 країн, а Офіс президента веде переговори з США та Британією.

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