Слідом за США. Посольства Іспанії та Італії призупинили роботу через можливу "загрозу безпеці"
Посольства Іспанії та Італії призупинили роботу до кінця дня. Усе через можливу "загрозу безпеці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agencia EFE.
"Посольства Сполучених Штатів Америки та Іспанії в Україні закриваються через "можливу велику повітряну атаку" на Київ", - пише іспанське агентство.
У тому ж числі про призупинення роботи повідомило й посольство Італії.
"Посольство США розмістило на своєму сайті інформацію про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада. Як запобіжний захід, Посольство в Києві сьогодні буде зачинено для відвідувачів", - зазначається на сайті посольства Італії в Україні.
Ризик повітряної атаки на Україну
Сьогодні, посольство США заявило про отримання конкретної інформації про можливий серйозний повітряний напад на Україну. Через це установа була закрита.
У тому ж числі були надані рекомендації для громадян:
- слідувати за оновленням через місцеві ЗМІ;
- визначитись з найближчими укриттям;
- у разі повітряної атаки прямувати до укриття;
- дотримуватись інструкцій місцевої влади, а також служб екстреної допомоги.
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