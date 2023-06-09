Інформаційна війна. У Міноборони пояснили, чому РФ вкидує фейки та як провокує Україну

Росія може розповсюджувати дезінформаційні та провокаційні повідомлення, щоб змусити Україну спростовувати їх та видавати якомога більше даних про себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

"Війна не буває без втрат. Найстрашніші, але неминучі втрати - це люди. І на жаль, ще не створили військову техніку, яку неможливо знищити", - написала вона.

Маляр зауважила, що сучасні війни проходять у двох вимірах - реальному та інформаційному. При цьому в останньому бої не менш запеклі. У них теж є певні задачі, правила та закони.

Так, будь-яка сторона збройного конфлікту хоче показати втрати противника і засекречує свої втрати під час активної фази бойових дій.

Вона також пояснила, чому це робиться: адже чим більше відкрито інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності та плани.

"Крім розвідки, а в росіян вона зараз дуже ускладнена на нашій території, є ще способи витягування потрібної інформації через вкидування в інфопростір провокацій", - зазначила заступниця міністра.

Таким чином можна змусити іншу сторону видати якомога більше даних про себе. Зокрема, через спонукання до виправдання та спростувань.

Для цього й закидуються дуже завищені цифри в очікуванні, що ми, обурюючись, почнемо спростовувати і видамо якусь інформацію чи непрямі орієнтири на них.

З цією ж метою й закидується дезінформація про зникнення головнокомандувача чи інших командувачів - в очікуванні коментарів та спростувань з демонстрацією на фото та відео локацій - де ж вони насправді.

"Тому, треба розуміти, що ми інформацією теж воюємо, як і ворог", - додала Маляр.

Російські фейки про Україну

Російські пропагандисти постійно поширюють дезінформацію про українську владу та військове командування.

Зокрема, росіяни запускали фейк про зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а потім писали про нібито його поранення. Згодом сам Залужний розвінчав фейк про своє "тяжке поранення".

Маляр пояснювала, що таким чином РФ намагається підірвати психологічну стійкість та єдність українців.

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