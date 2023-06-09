Информационная война. В Минобороны объяснили, почему РФ вбрасывает фейки и как провоцирует Украину
Россия может распространять дезинформационные и провокационные сообщения, чтобы заставить Украину опровергать их и выдавать как можно больше данных о себе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
"Война не бывает без потерь. Самые страшные, но неизбежные потери - это люди. И, к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить", - написала она.
Маляр отметила, что современные войны проходят в двух измерениях - реальном и информационном. При этом в последнем сражении не менее ожесточенные. У них тоже есть определенные задачи, правила и законы.
Так, любая сторона вооруженного конфликта хочет показать потери противника и засекречивает свои потери во время активной фазы боевых действий.
Она также объяснила, почему это делается: чем больше открыто информации о противнике, тем проще просчитать его способности и планы.
"Помимо разведки, а у россиян она сейчас очень усложнена на нашей территории, есть еще способы вытягивания нужной информации через вбрасывание в инфопространство провокаций", - отметила замминистра.
Таким образом, можно заставить другую сторону выдать как можно больше данных о себе. В частности, из-за побуждения к оправданию и опровержениям.
Для этого и вбрасываются очень завышенные цифры в ожидании, что мы, возмущаясь, начнем опровергать их и выдадим какую-нибудь информацию или косвенные ориентиры на них.
С этой же целью и распространяется дезинформация об исчезновении главнокомандующего или других командующих - в ожидании комментариев и опровержений с демонстрацией на фото и видео локаций - где они на самом деле.
"Поэтому нужно понимать, что мы информацией тоже воюем, как и враг", - добавила Маляр.
Российские фейки об Украине
Российские пропагандисты постоянно распространяют дезинформацию об украинской власти и военном командовании.
В частности, россияне запускали фейк об исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а затем писали о якобы его ранении. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжелом ранении".
Маляр объясняла, что таким образом РФ пытается подорвать психологическую устойчивость и единство украинцев.
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