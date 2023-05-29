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Атакують не лише зброєю. Маляр пояснила, навіщо РФ поширює фейки про українську владу

Новость на русском →
Понеділок 29 травня 2023 17:15
Атакують не лише зброєю. Маляр пояснила, навіщо РФ поширює фейки про українську владу Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія намагається підірвати психологічну стійкість та єдність українців, як військовими, так й інформаційними методами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Так, запуск ракет по цивільних об’єктах в центрі Києва - це зброя, яку використовують з психологічною метою, щоб залякати. Адже Київ для українців не просто столиця, а символ незламності та опору.

З огляду на це окупанти б'ють по Києву, аби спробувати показати вразливість нашого символу стійкості. Росіяни хочуть, щоб підсвідомо в українців склалось враження беззахисності столиці.

"Паралельно з ракетною атакою, буквально за пару годин до пуску, почалась інформаційно-психологічна атака. Чергова дискредитація військово-політичного керівництва. Ворог інформаційно б'є по тих, хто користується довірою громадян", - написала заступниця міністра.

Маляр пояснила, що Росія вчиняє це також для того, щоб посіяти відчуття беззахисності в українців.

"Втім повномасштабна війна показала цікаву властивість української колективної свідомості. Так, ми відчуваємо біль, розпач, сум, але водночас в нас немає страху", - додала вона.

Фейки про українську владу

Російські пропагандисти регулярно поширюють дезінформацію про військово-політичне керівництво України.

Останнім часом вони сконцентрували свою увагу на головнокомандувачі ЗСУ Валерії Залужному. Вони запускали фейк про його зникнення, а потім писали про нібито його поранення. Згодом сам Залужний розвінчав фейк про своє "тяжке поранення".

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