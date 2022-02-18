Информационная война. РФ готовит инсценировки для оправдания преступлений, - Минобороны

Министр обороны Алексей Резинков заявил, что Россия готовит инсценировки для оправдания своих преступлений. Он добавил, что проявление информационной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

"Это то, о чем не раз предупреждали мы и наши партнеры - российская сторона готовит разные инсценировки, чтобы оправдать свои преступления. Это проявление информационной войны", - сказал Резников.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал обострение на Донбассе частью российского плана по созданию провокаций, которые могут быть использованы для вторжения в Украину.

Отметим, с начала текущих суток боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляны более 20 населенных пунктов на Донбассе.

Массовые обстрелы на Донбассе продолжаются уже второй день. Последние подробности - в материале РБК-Украина.