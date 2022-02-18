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Обострение на Донбассе. Более 20 населенных пунктов оказались под огнем: свежие данные штаба

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Донецк, Пятница 18 февраля 2022 15:11
Обострение на Донбассе. Более 20 населенных пунктов оказались под огнем: свежие данные штаба Фото: на Донбассе 20 населенных пунктов оказались под огнем (mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 14:00 боевики на Донбассе уже 45 раз нарушили режим "тишины". Более 20 населенных пунктов оказались под огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.

Со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Они обстреляли населенные пункты:

  • Болотенное, Старый Айдар, Новогнатовка,
  • четыре раза Старогнатовку,
  • Чермалык,
  • дважды Песчаное,
  • Пивденное,
  • Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово,
  • Невельское,
  • дважды Светлодарск,
  • семь раз Луганское,
  • Верхнеторецкое,
  • БМП-2,
  • три раза Нью Йорк,
  • Нижнетеплое, Мироновский,
  • Троицкое,
  • трижды Гранитное,
  • Попасну,
  • Красногоровку,
  • Артема,
  • Марьинку,
  • дважды Новогригорьевку,
  • дважды Новоалександровку.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника лишь в случае угрозы жизни военнослужащих, сообщили в ООС.

"Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста.

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