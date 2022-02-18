Обострение на Донбассе. Более 20 населенных пунктов оказались под огнем: свежие данные штаба
По состоянию на 14:00 боевики на Донбассе уже 45 раз нарушили режим "тишины". Более 20 населенных пунктов оказались под огнем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.
Со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Они обстреляли населенные пункты:
- Болотенное, Старый Айдар, Новогнатовка,
- четыре раза Старогнатовку,
- Чермалык,
- дважды Песчаное,
- Пивденное,
- Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово,
- Невельское,
- дважды Светлодарск,
- семь раз Луганское,
- Верхнеторецкое,
- БМП-2,
- три раза Нью Йорк,
- Нижнетеплое, Мироновский,
- Троицкое,
- трижды Гранитное,
- Попасну,
- Красногоровку,
- Артема,
- Марьинку,
- дважды Новогригорьевку,
- дважды Новоалександровку.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника лишь в случае угрозы жизни военнослужащих, сообщили в ООС.
"Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - говорится в сообщении.