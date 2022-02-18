Обострение на Донбассе. Более 20 населенных пунктов оказались под огнем: свежие данные штаба

По состоянию на 14:00 боевики на Донбассе уже 45 раз нарушили режим "тишины". Более 20 населенных пунктов оказались под огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на штаб ООС .

Со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Они обстреляли населенные пункты:

Болотенное, Старый Айдар, Новогнатовка,

четыре раза Старогнатовку,

Чермалык,

дважды Песчаное,

Пивденное,

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово,

Невельское,

дважды Светлодарск,

семь раз Луганское,

Верхнеторецкое,

БМП-2,

три раза Нью Йорк,

Нижнетеплое, Мироновский,

Троицкое,

трижды Гранитное,

Попасну,

Красногоровку,

Артема,

Марьинку,

дважды Новогригорьевку,

дважды Новоалександровку.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника лишь в случае угрозы жизни военнослужащих, сообщили в ООС.

"Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - говорится в сообщении.