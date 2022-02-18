Блинкен об обострении на Донбассе: провокации для предлога вторжения РФ

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что обострение на Донбассе, которое продолжается вторые сутки, является частью российского плана по созданию провокаций. В частности, они могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Наоборот, мы видим, что к границе направляются дополнительные силы, в том числе передовые силы, которые будут использованы для агрессии", - заявил он.