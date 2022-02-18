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Інформаційна війна. РФ готує Інсценування для виправдання злочинів, - Міноборони

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони Олексій Резінков заявив, що Росія готує Інсценування для виправдання своїх злочинів. Він додав, що прояв інформаційної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Це те, про що не раз попереджали ми і наші партнери - російська сторона готує різні Інсценування, щоб виправдати свої злочини. Це прояв інформаційної війни", - сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен назвав загострення на Донбасі частиною російського плану створення провокацій, які можуть бути використані для вторгнення в Україну.

Зазначимо, з початку цієї доби бойовики 45 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляно понад 20 населених пунктів на Донбасі.

Масовий обстріл на Донбасі триває вже другий день. Останні подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство оборони УкраїниРосійська ФедераціяДонбасОлексій Резніков