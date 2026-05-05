Інфляція "з’їдає" заощадження українців: як сьогодні захистити кошти

Інфляція в Україні формується як поєднання світового зростання цін і девальвації гривні, тому гроші, які просто зберігаються на картці чи в гаманці, поступово втрачають купівельну спроможність.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів CEO компанії HUGS Гліб Кабальнов.

Головне:

Інфляція в Україні складається зі світового зростання цін і девальвації гривні.

Щорічне знецінення купівельної спроможності у валюті становить 3-5%.

Базові інструменти збереження коштів – депозити, ОВДП та акції.

Найпростішим інструментом для початківців є ОВДП.

Золото виконує роль довгострокового захисту капіталу.

Чому гроші втрачають вартість

За словами експерта, інфляцію в Україні не можна розглядати окремо від глобальної економіки. Українські ціни формуються під впливом світових ринків, тому зростання вартості товарів і послуг відбувається синхронно із глобальними процесами.

У середньому світова інфляція становить близько 3% на рік для базового споживання та 4-5% для більш дорогого споживчого кошика. У поєднанні з внутрішніми економічними факторами це призводить до поступового знецінення заощаджень.

У підсумку, за оцінкою експерта, щороку купівельна спроможність у валютному еквіваленті знижується на 3-5%.

Які інструменти допомагають зберегти гроші

Експерт зазначає, що базові способи збереження капіталу поділяються на бізнес та інвестиції. Серед інвестиційних інструментів ключовими є депозити, державні облігації (ОВДП) та акції.

За рівнем складності та ризику депозити є найпростішим варіантом, ОВДП – наступним рівнем, а акції потребують більш глибоких знань і несуть вищі ризики.

Чому ОВДП є базовим інструментом

ОВДП, за словами експерта, є основним інструментом для збереження капіталу в українських умовах, оскільки вони прості, відносно стабільні та не потребують активного управління.

Роль золота в інвестиціях

Золото експерт називає довгостроковим захисним активом, а не інструментом заробітку. Його основна функція – захист від інфляції та емісії грошей у горизонті 20-30 років.

У класичному портфелі його частка зазвичай становить 5-10% залежно від стратегії інвестора.