Инфляция "съедает" сбережения украинцев: как сегодня защитить средства
Инфляция в Украине формируется как сочетание мирового роста цен и девальвации гривны, поэтому деньги, которые просто хранятся на карточке или в кошельке, постепенно теряют покупательную способность.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал CEO компании HUGS Глеб Кабальнов.
Главное:
- Инфляция в Украине складывается из мирового роста цен и девальвации гривны.
- Ежегодное обесценивание покупательной способности в валюте составляет 3-5%.
- Базовые инструменты сохранения средств - депозиты, ОВГЗ и акции.
- Самым простым инструментом для начинающих является ОВГЗ.
- Золото выполняет роль долгосрочной защиты капитала.
Почему деньги теряют стоимость
По словам эксперта, инфляцию в Украине нельзя рассматривать отдельно от глобальной экономики. Украинские цены формируются под влиянием мировых рынков, поэтому рост стоимости товаров и услуг происходит синхронно с глобальными процессами.
В среднем мировая инфляция составляет около 3% в год для базового потребления и 4-5% для более дорогой потребительской корзины. В сочетании с внутренними экономическими факторами это приводит к постепенному обесцениванию сбережений.
В итоге, по оценке эксперта, ежегодно покупательная способность в валютном эквиваленте снижается на 3-5%.
Какие инструменты помогают сохранить деньги
Эксперт отмечает, что базовые способы сохранения капитала делятся на бизнес и инвестиции. Среди инвестиционных инструментов ключевыми являются депозиты, государственные облигации (ОВГЗ) и акции.
По уровню сложности и риска депозиты являются самым простым вариантом, ОВГЗ - следующим уровнем, а акции требуют более глубоких знаний и несут более высокие риски.
Почему ОВГЗ являются базовым инструментом
ОВГЗ, по словам эксперта, являются основным инструментом для сохранения капитала в украинских условиях, поскольку они просты, относительно стабильны и не требуют активного управления.
Роль золота в инвестициях
Золото эксперт называет долгосрочным защитным активом, а не инструментом заработка. Его основная функция - защита от инфляции и эмиссии денег в горизонте 20-30 лет.
В классическом портфеле его доля обычно составляет 5-10% в зависимости от стратегии инвестора.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.