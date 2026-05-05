Инфляция "съедает" сбережения украинцев: как сегодня защитить средства

16:27 05.05.2026 Вт
2 мин
Почему деньги теряют покупательную способность и какие инструменты помогают этого избежать
aimg Анастасия Мацепа
Инфляция "съедает" сбережения украинцев: как сегодня защитить средства Фото: как инфляция влияет на сбережения украинцев (Getty Images)
Инфляция в Украине формируется как сочетание мирового роста цен и девальвации гривны, поэтому деньги, которые просто хранятся на карточке или в кошельке, постепенно теряют покупательную способность.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал CEO компании HUGS Глеб Кабальнов.

Главное:

  • Инфляция в Украине складывается из мирового роста цен и девальвации гривны.
  • Ежегодное обесценивание покупательной способности в валюте составляет 3-5%.
  • Базовые инструменты сохранения средств - депозиты, ОВГЗ и акции.
  • Самым простым инструментом для начинающих является ОВГЗ.
  • Золото выполняет роль долгосрочной защиты капитала.

Почему деньги теряют стоимость

По словам эксперта, инфляцию в Украине нельзя рассматривать отдельно от глобальной экономики. Украинские цены формируются под влиянием мировых рынков, поэтому рост стоимости товаров и услуг происходит синхронно с глобальными процессами.

В среднем мировая инфляция составляет около 3% в год для базового потребления и 4-5% для более дорогой потребительской корзины. В сочетании с внутренними экономическими факторами это приводит к постепенному обесцениванию сбережений.

В итоге, по оценке эксперта, ежегодно покупательная способность в валютном эквиваленте снижается на 3-5%.

Какие инструменты помогают сохранить деньги

Эксперт отмечает, что базовые способы сохранения капитала делятся на бизнес и инвестиции. Среди инвестиционных инструментов ключевыми являются депозиты, государственные облигации (ОВГЗ) и акции.

По уровню сложности и риска депозиты являются самым простым вариантом, ОВГЗ - следующим уровнем, а акции требуют более глубоких знаний и несут более высокие риски.

Почему ОВГЗ являются базовым инструментом

ОВГЗ, по словам эксперта, являются основным инструментом для сохранения капитала в украинских условиях, поскольку они просты, относительно стабильны и не требуют активного управления.

Роль золота в инвестициях

Золото эксперт называет долгосрочным защитным активом, а не инструментом заработка. Его основная функция - защита от инфляции и эмиссии денег в горизонте 20-30 лет.

В классическом портфеле его доля обычно составляет 5-10% в зависимости от стратегии инвестора.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
