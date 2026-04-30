Інфляція в Європі б’є рекорди через нафту по 110 доларів, - WSJ

Ціни зростають швидше, ніж очікували аналітики. У Німеччині споживчий кошик подорожчав на 2,9% порівняно з минулим роком. Це вище за березневий показник у 2,8%. Державне агентство Destatis підтверджує, що це найвищий рівень інфляції з початку 2024 року.

Іспанія демонструє ще гіршу динаміку. Там інфляція підскочила до 3,5%. Офіційне агентство INE зафіксувало найвищий рівень цін за останній рік.

Все через Трампа та Іран

Головним двигуном інфляції стала енергія. Ціни на паливо та світло потягнули за собою все інше. У Німеччині витрати на енергоносії злетіли на 10,1% і це найпотужніший удар по кишенях німців з часів енергетичної кризи 2023 року.

Причина, звичайно, в перекритті Ормузької протоки, кажуть аналітики. Нафта марки Brent уже коштує понад 110 доларів за барель, а переговори між США та Іраном зайшли у глухий кут, що лякає інвесторів.

Що кажуть у Європейському центральному банку

Банкіри уважно стежать за ситуацією, адже Євростат оприлюднить загальні дані по єврозоні вже сьогодні, 30 квітня. Від цих цифр залежатиме рішення щодо відсоткових ставок. Поки що експерти прогнозують, що ставки залишать без змін.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард висловилася досить жорстко і не обіцяє швидкого полегшення.

"Немає легкого шляху назад до того, де ми були до спалаху цього конфлікту. Домогосподарства та фірми щойно пережили великий інфляційний шок і можуть бути більш чутливими до зростання витрат. М’язова пам’ять ще свіжа", – заявила президент ЄЦБ.

Що чекати європейцям у майбутньому

Настрої в бізнесі погіршуються, адже індикатор економічних очікувань впав до рівня пандемійного 2020 року. Тоді економіку паралізували локдауни, а тепер - війна та ціни.

ЄЦБ вже зробив попередні розрахунки:

Кожні 14% росту цін на нафту додають 0,5% до загальної інфляції.

У 2026 році інфляція в середньому складе 2,6%.

Це значно перевищує ціль банку у 2%.

Найгірший прогноз економістів виглядає похмуро: якщо конфлікт затягнеться, пік інфляції може сягнути 4,8% у 2027 році. Це означатиме тривалий період дорогого життя та низької купівельної спроможності для мільйонів європейців.