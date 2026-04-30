Инфляция в Европе бьет рекорды из-за нефти по 110 долларов, - WSJ

Цены растут быстрее, чем ожидали аналитики. В Германии потребительская корзина подорожала на 2,9% по сравнению с прошлым годом. Это выше мартовского показателя в 2,8%. Государственное агентство Destatis подтверждает, что это самый высокий уровень инфляции с начала 2024 года.

Испания демонстрирует еще худшую динамику. Там инфляция подскочила до 3,5%. Официальное агентство INE зафиксировало самый высокий уровень цен за последний год.

Все из-за Трампа и Ирана

Главным двигателем инфляции стала энергия. Цены на топливо и свет потянули за собой все остальное. В Германии расходы на энергоносители взлетели на 10,1% и это самый мощный удар по карманам немцев со времен энергетического кризиса 2023 года.

Причина, конечно, в перекрытии Ормузского пролива, говорят аналитики. Нефть марки Brent уже стоит более 110 долларов за баррель, а переговоры между США и Ираном зашли в тупик, что пугает инвесторов.

Что говорят в Европейском центральном банке

Банкиры внимательно следят за ситуацией, ведь Евростат обнародует общие данные по еврозоне уже сегодня, 30 апреля. От этих цифр будет зависеть решение по процентным ставкам. Пока эксперты прогнозируют, что ставки оставят без изменений.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард высказалась достаточно жестко и не обещает быстрого облегчения.

"Нет легкого пути назад к тому, где мы были до вспышки этого конфликта. Домохозяйства и фирмы только что пережили большой инфляционный шок и могут быть более чувствительными к росту расходов. Мышечная память еще свежа", - заявила президент ЕЦБ.

Что ждать европейцам в будущем

Настроения в бизнесе ухудшаются, ведь индикатор экономических ожиданий упал до уровня пандемийного 2020 года. Тогда экономику парализовали локдауны, а теперь - война и цены.

ЕЦБ уже сделал предварительные расчеты:

Каждые 14% роста цен на нефть добавляют 0,5% к общей инфляции.

В 2026 году инфляция в среднем составит 2,6%.

Это значительно превышает цель банка в 2%.

Худший прогноз экономистов выглядит мрачно: если конфликт затянется, пик инфляции может достичь 4,8% в 2027 году. Это будет означать длительный период дорогой жизни и низкой покупательной способности для миллионов европейцев.