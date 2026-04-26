Що буде з доларом у травні: експерт дав прогноз курсу і назвав головні ризики

У травні валютний ринок України перебуватиме під впливом одразу кількох чинників – від політики Нацбанку та міжнародної допомоги до нафтових цін і воєнних ризиків. Водночас різких курсових стрибків не очікується.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів Тарас Лєсовий , директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банк.

Головне:

Прогноз долара – 43,5-44,5 грн

Прогноз євро – 49,5-52,5 грн

НБУ може продавати до 800 млн доларів на тиждень для стабілізації

Серед ризиків – ціни на нафту, міжнародна допомога та війна

Різких і неконтрольованих стрибків курсу не прогнозують

За словами Тараса Лєсового, у травні на ринку й надалі діятиме режим керованої гнучкості, тому різкі курсові коливання малоймовірні.

За прогнозом експерта, курс долара перебуватиме в межах 43,5-44,5 грн.

Стабільність ринку, за його словами, підтримуватимуть валютні інтервенції Нацбанку, середній обсяг яких може сягати до 800 млн доларів на тиждень.

Євро, як очікується, буде більш мінливим. Його курс може коливатися в діапазоні 49,5-52,5 грн.

Серед причин – залежність від світової пари євро/долар та цін на нафту. Якщо нафта дорожчатиме, позиції долара можуть посилитися. Якщо ціни стабілізуються або знизяться, євро може відіграти частину позицій.

Експерт називає кілька ключових факторів впливу на валютний ринок.

Політика НБУ. Регулятор і надалі згладжуватиме дисбаланс між попитом і пропозицією через інтервенції.

Міжнародна допомога. Потенційне розблокування кредиту ЄС на 90 млрд євро може підтримати макрофінансову стабільність.

Нафтовий ринок. Коливання цін на пальне можуть впливати як на інфляцію, так і на курс євро.

Воєнні ризики. Удари по інфраструктурі та тиск на економіку залишаються одним із можливих тригерів для ринку.

У травні валютний ринок, за прогнозом, залишатиметься контрольованим, а курс долара – відносно стабільним. Основні ризики пов’язані не стільки з внутрішнім ринком, скільки з глобальною ситуацією, зовнішнім фінансуванням та безпековими чинниками.