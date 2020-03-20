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Инфицированная коронавирусом харьковчанка находится в Киевской области, - глава ОГА

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 23:31
Инфицированная коронавирусом харьковчанка находится в Киевской области, - глава ОГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина вернулась 11 марта из Франции

В Харьковской области нет инфицированных коронавірусом COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

По его словам, подтвержден случай заражения зафиксирован у 37-летней харьковчанки, которая находится на территории Киевской области.

"Коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с тех пор и до сих пор находится на территории Киевской области. По состоянию на этот час, на территории региона зафиксированных больных на коронавирус нет", - написал Кучер.

Напомним, в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 41 человека. Два новых случая зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

Ранее в Центре общественного здоровья Украины подтвердили третий случай коронавируса в Киевской области.

Сегодня Кабинет министров Украины объявил о введение режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где вчера подтвердили первые случаи коронавируса. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство может принять решение о введении чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах из-за вспышки коронавируса.

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