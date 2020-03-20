Кабмин намерен ввести режим ЧС еще в нескольких регионах

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Режим ЧС будет введен во Львовской и Харьковской областях

Завтра правительство может принять решение о введении чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил председатель правительства Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Глава правительства уточнил, что чрезвычайная ситуация будет объявлена во Львовской и Харьковской областях, где сегодня подтвердили первые случаи коронавируса.

"Мы сегодня приняли решение о введении ЧС в трех регионах. В целом в шести уже введен. Очевидно, завтра придется ввести еще, ведь сегодня Львов и Харьков присоединились к печальной статистике", - заявил Шмыгаль

Единственное, чего нам следует бояться - это самого страха (Ф.Рузвельт) Единственное, чего нам следует бояться - это самого страха (Ф.Рузвельт) какие меры принимает правительство для защиты обычных украинцев? Как чиновники планируют уменьшить финансовую нагрузку на граждан во время вспышки коронавирус? Как карантинные мероприятия влияют на предпринимателей? Эффективны действия правительства по поддержке украинского бизнеса во время пандемии? Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в п'пятницу в 21:00 Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline. Гости студии: ИГОРЬ УМАНСКИЙ, Министр финансов Украины; ВИКТОР ЛЯШКО, Заместитель Министра здравоохранения Украины; ЮЛИЯ КОВАЛИВ, Заместитель Председателя Офиса Президента Украины; ЕКАТЕРИНА РОЖКОВА, Заместитель Председателя Национального банка Украины; ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, Мэр Киева; АНДРЕЙ САДОВЫЙ, Городской голова Львова; ГЕННАДИЙ ТРУХАНОВ, Городской голова Одессы; БОРИС ФИЛАТОВ, Мэр Днепра; АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, Министр финансов Украины (2016 - 2018), Секретарь СНБО (май - октябрь 2019); БОРИС МАРКОВ, Генеральный директор сети магазинов АТБ; ТОМАШ ФИАЛА, Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital; ДМИТРИЙ ФЕЛИКСОВ, Совладелец компании Concertru; ДМИТРИЙ ФЕДОТЕНКОВ, Владелец сети ресторанов “Tarantino family”; СЕРГЕЙ КРАВЕЦ, Генеральный директор компании Tickets.UA. Они говорят, а решает народ. Опубликовано Шустер LIVE Пятница, 20 марта 2020 г.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где вчера подтвердили первые случаи коронавируса. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.

Также РБК-Украина писало, что сегодня количество случаев коронавируса в Украине выросло до 39. Сегодня в Минздраве сообщили о подтверждения первых случаев коронавируса в Харьковской области и Львове. Кроме того, в Украине зафиксированы 3 смерти от коронавируса.