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Кабмин намерен ввести режим ЧС еще в нескольких регионах

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 22:11
Кабмин намерен ввести режим ЧС еще в нескольких регионах
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Режим ЧС будет введен во Львовской и Харьковской областях

Завтра правительство может принять решение о введении чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил председатель правительства Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Глава правительства уточнил, что чрезвычайная ситуация будет объявлена во Львовской и Харьковской областях, где сегодня подтвердили первые случаи коронавируса.

"Мы сегодня приняли решение о введении ЧС в трех регионах. В целом в шести уже введен. Очевидно, завтра придется ввести еще, ведь сегодня Львов и Харьков присоединились к печальной статистике", - заявил Шмыгаль

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Опубликовано Шустер LIVE Пятница, 20 марта 2020 г.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где вчера подтвердили первые случаи коронавируса. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.

Также РБК-Украина писало, что сегодня количество случаев коронавируса в Украине выросло до 39. Сегодня в Минздраве сообщили о подтверждения первых случаев коронавируса в Харьковской области и Львове. Кроме того, в Украине зафиксированы 3 смерти от коронавируса.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныХарьковЛьвовская областьчрезвычайные ситуации
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