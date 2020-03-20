В Днепропетровской и Ивано-Франковской областях объявили ЧС

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Введение новых ограничений не предполагается

Кабинет министров во время заседания 20 марта принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

Так, решение о введении режима чрезвычайной ситуации в этих областях было принято региональными комиссиями. В правительстве пока не планируют вводить дополнительные ограничения в областях.

"Председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. А также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их ходе", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за выявления случаев коронавируса. В столице также пока не будут вводить дополнительные ограничительные меры.

Как писало РБК-Украина, вчера Минздрав сообщил о подтверждении первых случаев коронавируса в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. При этом случай заражения в Ивано-Франковской области оказался летальным. Пациенты из Днепропетровской области недавно вернулись из Франции.