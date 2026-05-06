Індонезія першою купила турецькі дрони-винищувачі з українським двигуном

23:59 06.05.2026 Ср
3 хв
Джакарта замовила 12 великих безпілотників Kizilelma (Червоне яблуко) з двигуном України
aimg Пилип Бойко
Індонезія першою купила турецькі дрони-винищувачі з українським двигуном Фото: дрон-перехоплювач Kizilelma (Скриншот)
Індонезія стала першою країною у світі, яка офіційно замовила новітні турецькі безпілотні винищувачі Kizilelma з українським двигуном. Офіційну угоду сторони уклали під час міжнародної виставки SAHA 2026, що проходить у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SavunmaSanayiST та Мілітарний.

Джакарта замовила одразу 12 одиниць ударних дронів. Також документ передбачає опціон на купівлю ще чотирьох бортів у майбутньому. Домовленість підписали представники турецької Baykar та індонезійської компанії PT Republik Aero Dirgantara.

Перші безпілотники мають прибути до Індонезії у 2028 році. Проте угода не обмежується лише імпортом і сторони вже домовилися про локалізацію. В Індонезії планують створити власне виробництво. Також там з’явиться центр для ремонту та технічного обслуговування винищувачів.

Для чого Індонезії дрони-винищувачі

Нові дрони потрібні Індонезії для флоту. Вони увійдуть до складу авіаційного крила авіаносця Giuseppe Garibaldi - цей корабель Джакарті подарувала Італія.

Корабель раніше працював з літаками вертикального злету та посадки. У 2024 році його вивели зі складу флоту, а навесні 2025 року остаточно передали Індонезії.

Тепер судно модернізують спеціально під безпілотну авіацію й Kizilelma ідеально підходить для таких завдань. Схожий підхід використовує і Туреччина на своєму флагмані TCG Anadolu.

Українське "серце" Kizilelma

Для України цей контракт має особливе значення. Серійні винищувачі Kızılelma оснащують українськими двигунами АI-322Ф, які розробило та виготовляє державне підприємство Івченко-Прогрес.

Ці двигуни значно потужніші за попередні зразки. Раніше на прототипах випробували АІ-25ТЛТ, але згодом обрали ефективніший варіант. Перший дрон із новим українським двигуном успішно піднявся в небо у травні 2025 року.

Бойові можливості Kizilelma

Це не просто дрон, а повноцінний винищувач без пілота. Він уже виконує групові автономні польоти. Система працює без втручання оператора під час маневрів.

Безпілотник вражає цілі як на землі, так і в повітрі.

Серед основних можливостей:

  • ракети повітря-повітря Gökdoğan;
  • дальність ураження цілей до 100 кілометрів;
  • здатність працювати в умовах радіоелектронної боротьби;
  • висока маневровість на великих швидкостях.

Baykar продовжує розширювати межі технологій. Тепер турецько-українські розробки захищатимуть небо та морські кордони у Південно-Східній Азії.

Що ще відомо про український ВПК

Українські дрони та ракети "Фламінго" успішно атакували завод "ВНИИР-Прогресс" знаходиться на відстані близько 1000 км від кордону України. Завод виробляє компоненти для "Шахедів", а також ракет "Іскандер-М" і "Калібр".

Також ми писали, що компанія Fire Point, виробник крилатої ракети "Фламінго", перебуває на завершальній стадії розробки двох надзвукових балістичних ракет - FP-7 і FP-9.

А ще Україна планує створювати Космічні Сили ЗСУ, щоб легалізувати діяльність армії на висотах понад 100 км, де ППО не має повноважень і технічних спроможностей збивати частково орбітальні ракети.

Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
