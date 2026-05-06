Індонезія першою купила турецькі дрони-винищувачі з українським двигуном
Індонезія стала першою країною у світі, яка офіційно замовила новітні турецькі безпілотні винищувачі Kizilelma з українським двигуном. Офіційну угоду сторони уклали під час міжнародної виставки SAHA 2026, що проходить у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SavunmaSanayiST та Мілітарний.
Джакарта замовила одразу 12 одиниць ударних дронів. Також документ передбачає опціон на купівлю ще чотирьох бортів у майбутньому. Домовленість підписали представники турецької Baykar та індонезійської компанії PT Republik Aero Dirgantara.
Перші безпілотники мають прибути до Індонезії у 2028 році. Проте угода не обмежується лише імпортом і сторони вже домовилися про локалізацію. В Індонезії планують створити власне виробництво. Також там з’явиться центр для ремонту та технічного обслуговування винищувачів.
Для чого Індонезії дрони-винищувачі
Нові дрони потрібні Індонезії для флоту. Вони увійдуть до складу авіаційного крила авіаносця Giuseppe Garibaldi - цей корабель Джакарті подарувала Італія.
Корабель раніше працював з літаками вертикального злету та посадки. У 2024 році його вивели зі складу флоту, а навесні 2025 року остаточно передали Індонезії.
Тепер судно модернізують спеціально під безпілотну авіацію й Kizilelma ідеально підходить для таких завдань. Схожий підхід використовує і Туреччина на своєму флагмані TCG Anadolu.
Українське "серце" Kizilelma
Для України цей контракт має особливе значення. Серійні винищувачі Kızılelma оснащують українськими двигунами АI-322Ф, які розробило та виготовляє державне підприємство Івченко-Прогрес.
Ці двигуни значно потужніші за попередні зразки. Раніше на прототипах випробували АІ-25ТЛТ, але згодом обрали ефективніший варіант. Перший дрон із новим українським двигуном успішно піднявся в небо у травні 2025 року.
Бойові можливості Kizilelma
Це не просто дрон, а повноцінний винищувач без пілота. Він уже виконує групові автономні польоти. Система працює без втручання оператора під час маневрів.
Безпілотник вражає цілі як на землі, так і в повітрі.
Серед основних можливостей:
- ракети повітря-повітря Gökdoğan;
- дальність ураження цілей до 100 кілометрів;
- здатність працювати в умовах радіоелектронної боротьби;
- висока маневровість на великих швидкостях.
Baykar продовжує розширювати межі технологій. Тепер турецько-українські розробки захищатимуть небо та морські кордони у Південно-Східній Азії.
