Индонезия первой купила турецкие дроны-истребители с украинским двигателем
Индонезия стала первой страной в мире, которая официально заказала новейшие турецкие беспилотные истребители Kizilelma с украинским двигателем. Официальное соглашение стороны заключили во время международной выставки SAHA 2026, проходящей в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SavunmaSanayiST и Милитарный.
Джакарта заказала сразу 12 единиц ударных дронов. Также документ предусматривает опцион на покупку еще четырех бортов в будущем. Договоренность подписали представители турецкой Baykar и индонезийской компании PT Republik Aero Dirgantara.
Первые беспилотники должны прибыть в Индонезию в 2028 году. Однако соглашение не ограничивается только импортом и стороны уже договорились о локализации. В Индонезии планируют создать собственное производство. Также там появится центр для ремонта и технического обслуживания истребителей.
Для чего Индонезии дроны-истребители
Новые дроны нужны Индонезии для флота. Они войдут в состав авиационного крыла авианосца Giuseppe Garibaldi - этот корабль Джакарте подарила Италия.
Корабль ранее работал с самолетами вертикального взлета и посадки. В 2024 году его вывели из состава флота, а весной 2025 года окончательно передали Индонезии.
Теперь судно модернизируют специально под беспилотную авиацию и Kizilelma идеально подходит для таких задач. Похожий подход использует и Турция на своем флагмане TCG Anadolu.
Украинское "сердце" Kizilelma
Для Украины этот контракт имеет особое значение. Серийные истребители Kızılelma оснащают украинскими двигателями АI-322Ф, которые разработало и производит государственное предприятие Ивченко-Прогресс.
Эти двигатели значительно мощнее предыдущих образцов. Ранее на прототипах испытали АИ-25ТЛТ, но впоследствии выбрали более эффективный вариант. Первый дрон с новым украинским двигателем успешно поднялся в небо в мае 2025 года.
Боевые возможности Kizilelma
Это не просто дрон, а полноценный истребитель без пилота. Он уже выполняет групповые автономные полеты. Система работает без вмешательства оператора во время маневров.
Беспилотник поражает цели как на земле, так и в воздухе.
Среди основных возможностей:
- ракеты воздух-воздух Gökdoğan;
- дальность поражения целей до 100 километров;
- способность работать в условиях радиоэлектронной борьбы;
- высокая маневренность на больших скоростях.
Baykar продолжает расширять границы технологий. Теперь турецко-украинские разработки будут защищать небо и морские границы в Юго-Восточной Азии.
