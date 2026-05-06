ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Индонезия первой купила турецкие дроны-истребители с украинским двигателем

23:59 06.05.2026 Ср
3 мин
Джакарта заказала 12 больших беспилотников Kizilelma (Красное яблоко) с двигателем Украины
aimg Филипп Бойко
Индонезия первой купила турецкие дроны-истребители с украинским двигателем Фото: дрон-перехватчик Kizilelma (Скриншот)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Индонезия стала первой страной в мире, которая официально заказала новейшие турецкие беспилотные истребители Kizilelma с украинским двигателем. Официальное соглашение стороны заключили во время международной выставки SAHA 2026, проходящей в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SavunmaSanayiST и Милитарный.

Читайте также: НАТО срочно меняет подход к вооружениям из-за войны в Украине, - СМИ

Джакарта заказала сразу 12 единиц ударных дронов. Также документ предусматривает опцион на покупку еще четырех бортов в будущем. Договоренность подписали представители турецкой Baykar и индонезийской компании PT Republik Aero Dirgantara.

Первые беспилотники должны прибыть в Индонезию в 2028 году. Однако соглашение не ограничивается только импортом и стороны уже договорились о локализации. В Индонезии планируют создать собственное производство. Также там появится центр для ремонта и технического обслуживания истребителей.

Для чего Индонезии дроны-истребители

Новые дроны нужны Индонезии для флота. Они войдут в состав авиационного крыла авианосца Giuseppe Garibaldi - этот корабль Джакарте подарила Италия.

Корабль ранее работал с самолетами вертикального взлета и посадки. В 2024 году его вывели из состава флота, а весной 2025 года окончательно передали Индонезии.

Теперь судно модернизируют специально под беспилотную авиацию и Kizilelma идеально подходит для таких задач. Похожий подход использует и Турция на своем флагмане TCG Anadolu.

Украинское "сердце" Kizilelma

Для Украины этот контракт имеет особое значение. Серийные истребители Kızılelma оснащают украинскими двигателями АI-322Ф, которые разработало и производит государственное предприятие Ивченко-Прогресс.

Эти двигатели значительно мощнее предыдущих образцов. Ранее на прототипах испытали АИ-25ТЛТ, но впоследствии выбрали более эффективный вариант. Первый дрон с новым украинским двигателем успешно поднялся в небо в мае 2025 года.

Боевые возможности Kizilelma

Это не просто дрон, а полноценный истребитель без пилота. Он уже выполняет групповые автономные полеты. Система работает без вмешательства оператора во время маневров.

Беспилотник поражает цели как на земле, так и в воздухе.

Среди основных возможностей:

  • ракеты воздух-воздух Gökdoğan;
  • дальность поражения целей до 100 километров;
  • способность работать в условиях радиоэлектронной борьбы;
  • высокая маневренность на больших скоростях.

Baykar продолжает расширять границы технологий. Теперь турецко-украинские разработки будут защищать небо и морские границы в Юго-Восточной Азии.

Что еще известно об украинском ВПК

Украинские дроны и ракеты "Фламинго" успешно атаковали завод "ВНИИР-Прогресс" находится на расстоянии около 1000 км от границы Украины. Завод производит компоненты для "Шахедов", а также ракет "Искандер-М" и "Калибр".

Также мы писали, что компания Fire Point, производитель крылатой ракеты "Фламинго", находится на завершающей стадии разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет - FP-7 и FP-9.

А еще Украина планирует создавать Космические Силы ВСУ, чтобы легализовать деятельность армии на высотах более 100 км, где ПВО не имеет полномочий и технических возможностей сбивать частично орбитальные ракеты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВПК Дрони
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта