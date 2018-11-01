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Спасатели нашли "черный ящик" упавшего в Индонезии Boeing

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 08:18
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

"Черный ящик" был поднят с глубины 32 м на борт поискового судна

Водолазы ВМС Индонезии обнаружили бортовой самописец упавшего в Яванском море Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Detik News.

Как сообщается, "черный ящик" был поднят с глубины 32 м на борт поискового судна. Кроме того, к настоящему моменту из воды извлечены тела 48 человек, летевших на самолете.

Один из погибших уже опознан.

Днем ранее военные спасатели нашли место падения Boeing 737 Max 8.

Напомним, Индонезия распорядилась проверить все самолеты Boeing 737 Max 8, принадлежащие национальным и коммерческим авиакомпаниям, после крушения пассажирского самолета авиалиний Lion Air.

Отметим, у самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал около острова Ява 29 октября, были проблемы со скоростью.

Также РБК-Украина сообщало, что на на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

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Новости Украины BoeingкрушениеИндонезияЧерный ящик
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