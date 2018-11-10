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В Індонезії припинили пошук жертв авіакатастрофи Lion Air

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 17:10
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Всі пасажири літака загинули

Влада Індонезії повідомила, що припиняє пошук жертв авіакатастрофи Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами голови Національного агентства з пошуку та рятування Мохаммеда Сяуги, тепер діяльність рятувальників "обмежиться моніторингом". Також він додав, що рятувальники "перестали знаходити тіла жертв".

Крім того, буде продовжено пошук другого чорного ящика літака.

Раніше повідомлялося, що на Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав аварії тиждень тому, була виявлена несправність датчика швидкості.

Нагадаємо, на борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

Пізніше стало відомо, що у Boeing 737 через кілька хвилин після вильоту з Джакарти виникли технічні проблеми.

Індонезійські рятувальники знайшли уламок шасі від пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. Також рятувальники знайшли бортовий самописець Boeing.

4 листопада рятувальники підняли на сушу 105 тел жертв авіакатастрофи Boeing 737. Через те, що всі останки сильно пошкоджені, з них було ідентифіковано лише 14.

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