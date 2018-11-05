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У разбившегося самолета в Индонезии был неисправен датчик скорости

Новости » Общество    05.11.2018 - 15:16
Фото: Boeing 737 (gettyimages.com)
Фото: Boeing 737 (gettyimages.com)

Неисправность обнаружили после изучения данных черного ящика авиалайнера

На потерпевшем крушение неделю назад Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air была выявлена неисправность датчика скорости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам главы Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно, неисправность датчика скорости была обнаружена после изучения данных черного ящика авиалайнера.

Также сообщается, что проблемы с датчиком скорости были обнаружены во время четырех предыдущих полетов самолета.

При этом официальных заключений о причинах авиакатастрофы пока нет.

Напомни, на борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

Позже стало известно, что у Boeing 737 через несколько минут после вылета из Джакарты возникли технические проблемы.

Индонезийские спасатели нашли обломок шасси от пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Также спасатели нашли бортовой самописец Boeing.

4 ноября спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы Boeing 737. Из-за того, что все останки сильно повреждены, из них было идентифицировано лишь 14.

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