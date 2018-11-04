Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Поисковую операцию продлили на 3 дня

В Индонезии спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы Boeing 737. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, власти Индонезии на 3 дня продолжили поиск жертв в результате падения самолета авиакомпании Lion Air в Яванском море, а также его второго бортового самописца. Такое решение было принято на основе результатов анализа места аварии, который показал, что многие тела остаются на дне моря.

Отмечается, что в настоящее время спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы, но из-за того, что все останки сильно повреждены, из них было идентифицировано лишь 14.

Напомним, ранее сообщалось, что во время поиска обломков самолета Lion Air, который на этой неделе подвергся падению, погиб индонезийский дайвер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что индонезийские спасатели нашли обломок шасси от пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Также спасатели нашли бортовой самописец Boeing.

Отметим, в Boeing 737 MAX, который разбился в понедельник, 29 октября, через несколько минут после вылета из Джакарты, за день до того возникли технические проблемы.

Добавим, на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.