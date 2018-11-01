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Крушение Lion Air: за день до крушения самолет подавал сигнал бедствия

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 17:21
Фото: літак Lion Air (airsoc.com)
Фото: літак Lion Air (airsoc.com)

Пилот запросил экстренное разрешение на возвращение в аэропорт, однако спустя несколько минут доложил, что проблема решена

У Boeing 737 MAX, потерпевшего крушение в понедельник, 29 октября, спустя несколько минут после вылета из Джакарты, за день до того возникли технические проблемы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters, которое ссылается на главу управления администрации аэропорта Бали и на пилота, который слышал переговоры в эфире.

Как сообщает издание, пилот, вылетевший из аэропорта города Денпасар на Бали в воскресенье, подал сигнал бедствия и сообщил о технических проблемах с самолетом всего через несколько минут после взлета. Он запросил экстренное разрешение на возвращение в аэропорт, однако спустя несколько минут доложил, что проблема решена, и продолжил полет. Лайнер затем благополучно приземлился в Джакарте в 22.55 по местному времени.

По словам главы балийского аэропорта, капитан сначала сообщил о проблемах датчиков скорости и высоты, однако затем он сообщил, что сможет совершить перелет из Денпасара в Джакарту.

"Он дважды проверил, прежде чем лететь", - говорится в сообщении.

Отметим, спасатели нашли "черный ящик" упавшего в Индонезии Boeing.

Также ранее сообщалось, что у самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал около острова Ява 29 октября, были проблемы со скоростью.

Напомним, на на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

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