Индийская рупия рекордно ослабевает на фоне последствий войны РФ против Украины

Индия, Четверг 27 ноября 2025 11:23
Индийская рупия рекордно ослабевает на фоне последствий войны РФ против Украины Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Индийская рупия стала худшей валютой Азии в 2025 году из-за высоких тарифов США, последствий войны в Украине, оттока инвесторов и дефицита текущего счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

Индийская рупия по итогам 2025 года показывает пока худшие результаты среди всех валют Азии.

Это произошло из-за анонсированных высоких тарифов США на индийские товары и угрозы санкций за покупку российской энергии и вооружений. В результате данных факторов, иностранные инвесторы вывели из Индии около 16,3 млрд долларов с фондового рынка.

Если ситуация не изменится, то индийская рупия побьет рекорд самого большого годового падения с 2022 года.

В попытке стабилизировать рупию, Резервный банк Индии (RBI) продал более 30 млрд долларов США из своих валютных резервов с конца июля, что временно позволило избежать нового минимума в октябре.

Вот только 21 ноября рупия обвалилась до 89,48 за доллар, что свидетельствует о временном прекращении интервенций центрального банка. Эксперты считают, что RBI сохраняет резервы в ожидании переговоров с США по торговле.

Слабая рупия имеет как положительные, так и отрицательные последствия: она удешевляет индийские товары на внешних рынках и поддерживает семьи работников за рубежом через переводы, но одновременно подорожание импорта повышает цены на нефть, удобрения и электронику.

Сейчас рупия находится на критическом уровне, а ее дальнейшая динамика будет зависеть от торговых переговоров с США и способности RBI поддерживать валюту.

Партнерство России и Индии

Индия понесла экономические и торговые потери из-за сотрудничества с Россией, особенно в контексте войны России против Украины и санкционного давления США и ЕС.

Так, из-за тесных отношений с Россией Вашингтон в 2025 году повысил пошлины на большинство индийских товаров до 50%, включая "дополнительные" тарифы, связанные с покупками российских энергоносителей и вооружения. Это негативно повлияло на индийских производителей, которые ориентируются на американский рынок.

Именно поэтому в декабре 2025 года Индия планирует сократить экспорт российской нефти до самого низкого уровня за последние три года.

Ранее РБК-Украина писало о том, что индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекратил импорт российской нефти. Взамен индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей.

