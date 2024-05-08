В Індії заарештували чотирьох людей, які вербували найманців для війни проти України
Правоохоронці Індії заарештували чотирьох людей, які займалися вербуванням найманців для відправки їх на війну проти України.
Про це заявило Центральне бюро розслідувань Індії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що четверо заарештованих працювали перекладачами і допомагали майбутнім найманцям оформляти візи, а також бронювати авіаквитки.
Правоохоронці запевнили, що розслідування триває щодо інших обвинувачених, які є частиною міжнародної мережі з торгівлі людьми. Ще в березні заявлялося, що близько 35 громадян Індії обманом були втягнуті в Росію для подальшої участі у війні проти України.
Reuters пише, що сім'ї двох громадян Індії, які вже загинули на боці РФ, заявили, що їхні чоловіки хотіли працювати в армії Росії на посаді "помічників". А в МЗС Індії повідомили, що кожен випадок "гаряче обговорювався" з Росією.
Росія в Азії шукає найманців для війни проти України
РФ масово набирає людей для війни проти України, проте своїх сил їй бракує, тому вона шукає найманців у різних країнах, пропонуючи їм гроші та громадянство.
Ще в лютому Індія зверталася до РФ із проханням про дострокове звільнення деяких своїх громадян, які працювали в російській армії на "допоміжних посадах".
Також у березні Al Jazeera писало, що Російська Федерація завербувала на війну проти України громадян Шрі-Ланки, і деякі з них уже загинули.
А нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що найманці з Непалу, які прибули воювати проти України в лавах російської армії, масово дезертирують.
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