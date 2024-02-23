Індія вимагає від РФ звільнення своїх громадян, які в армії на "допоміжних роботах"

Індія звернулася до РФ із проханням про дострокове звільнення деяких своїх громадян, які працюють із російською армією на "допоміжних посадах".

Про це заявило Міністерство закордонних справ Індії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Заява МЗС Індії прозвучала після того, як місцева газета повідомила, що торік близько 100 індійців було прийнято на роботу за контрактами терміном не менше ніж рік.

Громадяни багатьох країн шукали роботу в російській армії, зокрема із сусіднього з Індією Непалу.

"Нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на "допоміжну роботу" в російській армії", - йдеться в заяві.

Що ще сказали дипломати

Також вказується, що посольство Індії регулярно обговорювало це питання з відповідною російською владою для їхнього дострокового звільнення.

"Ми закликаємо всіх індійських громадян проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту", - додали дипломати.

Росіяни набирають на війну проти України іноземців

Як повідомлялось раніше, російські війська відчувають дефіцит кадрових військових для заповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби.

Зокрема країна-терорист займалася вербуванням громадян Куби на війну в Україні. Останнім обіцяли високу заробітну плату, премії та відпустки.

Також на початку січня Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні. Щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російські армії.