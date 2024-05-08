В Индии арестовали четырех человек, которые вербовали наемников для войны против Украины
Правоохранители Индии арестовали четырех человек, которые занимались вербовкой наемников для отправки их на войну против Украины.
Об этом заявило Центральное бюро расследований Индии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что четверо арестованных работали переводчиками и помогали будущим наемникам оформлять визы, а также бронировать авиабилеты.
Правоохранители заверили, что расследование продолжается в отношении других обвиняемых, которые являются частью международной сети по торговле людьми. Еще в марте заявлялось, что около 35 граждан Индии обманом были втянуты в Россию для дальнейшего участия в войне против Украины.
Reuters пишет, что семьи двух граждан Индии, которые уже погибли на стороне РФ, заявили, что их мужья хотели работать в армии России на должности "помощников". А в МИД Индии сообщили, что каждый случай "горячо обсуждался" с Россией.
Россия в Азии ищет наемников для войны против Украины
РФ массово набирает людей для войны против Украины, однако своих сил ей не хватает, поэтому она ищет наемников в разных странах, предлагая им деньги и гражданство.
Еще в феврале Индия обращалась в РФ с просьбой о досрочном увольнении некоторых своих граждан, работавших в российской армии на "вспомогательных должностях".
Также в марте Al Jazeera писало, что Российская Федерация завербовала на войну против Украины граждан Шри-Ланки и некоторые из них уже погибли.
А недавно Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что наемники из Непала, прибывшие воевать против Украины в рядах российской армии, массово дезертируют.
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