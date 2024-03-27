РФ завербувала на війну проти України найманців зі Шрі-Ланки, - ЗМІ
Російська Федерація завербувала на війну проти України громадян Шрі-Ланки. Деякі з них уже загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Видання поспілкувалося з двома найманцями, які воювали на боці РФ. Вони розповіли, як потрапили під удар українського дрону на території тимчасово окупованої Донецької області.
"Ми не знали, що це буде настільки небезпечно", - сказав Сенака Бандара.
Росія пообіцяла громадянам Шрі-Ланки, що вони займатимуться "допоміжними роботами". Однак українські військові змогли вразити бункер, у якому перебували найманці.
Видання пише, що на боці РФ проти України воюють сотні громадян Шрі-Ланки. Більшість із них пішли на війну через зарплату в 3000 доларів і перспектив отримати паспорт РФ. Також ЗМІ встановило, що деякі з найманців уже загинули.
РФ використовує найманців для війни проти України
Нещодавно Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованій території місцеві спостерігають завезення чергових найманців Кремля. Зокрема, загарбники звозять туди бойовиків із Куби та Непалу.
Також агентство Reuters повідомляло, що Індія звернулася до РФ з проханням про дострокове звільнення деяких своїх громадян, які працюють у російській армії на "допоміжних посадах".
Представник Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко розповідав, що російський мобілізаційний ресурс вичерпується, тому країна-агресор залучає на війну проти України дедалі більше іноземців. В українському полоні є представники Куби, Непалу, країн Африки, Латинської Америки.
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