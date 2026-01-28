Індія обіцяє зменшувати закупівлі російської нафти, постачання падають

Індія продовжить скорочення імпорту російської сирої нафти. Один з найбільших покупців нафти у світі всерйоз взявся за диверсифікацію постачальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Індійський міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що постачання з Росії, мовляв, вже впали до 1,3 млн барелів на день. Раніше вони складали 1,8 млн барелів.
"Спостерігається тенденція до зниження. Це обумовлені ринковими умовами", - сказав він.
Також Пурі додав, що індійський уряд не надавав індійським компаніям жодних повноважень щодо закупівлі російської нафти. Компанії діють на власний ризик та приймають власні рішення.
При цьому зараз країна має можливість диверсифікації постачальників нафти, зокрема компанії хочуть збільшити закупівлі нафти з Канади та США. Загалом зараз Індія купує нафту в 41 країні.
Ще в грудні 2025 року спостерігалася тенденція до падіння нафтових постачань з Росії до Індії. Вони склали приблизно 1,2 млн барелів на день, оновивши трирічний мінімум. В січні показник впав ще сильніше - до 1,12 млн барелів на день в середньому.
В грудні 2025 року Росія зіштовхнулася з масштабним падінням видобутку сирої нафти. А загальний експорт нафти з РФ знизився до найнижчого рівня з серпня 2025 року. В тому числі, оскільки імпорт до Індії впав до мінімуму. Наразі тільки Китай залишається єдиним доступним ринком для нафти з РФ.
У зв'язку із санкціями США та тиском з боку Вашингтона індійські нафтопереробні заводи змінюють стратегію нафтових закупівель. Індія планує купувати більше нафти з країн Близького Сходу та з США. Розглядаються також нафтові закупівлі з країн Латинської Америки, в першу чергу з Венесуели.