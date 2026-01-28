Индия обещает уменьшать закупки российской нефти, поставки падают

Индия продолжит сокращение импорта российской сырой нефти. Один из крупнейших покупателей нефти в мире всерьез взялся за диверсификацию поставщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Индийский министр нефти Хардип Пури заявил, что поставки из России, мол, уже упали до 1,3 млн баррелей в день. Ранее они составляли 1,8 млн баррелей.
"Наблюдается тенденция к снижению. Это обусловлены рыночными условиями", - сказал он.
Также Пури добавил, что индийское правительство не предоставляло индийским компаниям никаких полномочий по закупке российской нефти. Компании действуют на собственный риск и принимают собственные решения.
При этом сейчас страна имеет возможность диверсификации поставщиков нефти, в частности компании хотят увеличить закупки нефти из Канады и США. Всего сейчас Индия покупает нефть в 41 стране.
Еще в декабре 2025 года наблюдалась тенденция к падению нефтяных поставок из России в Индию. Они составили примерно 1,2 млн баррелей в день, обновив трехлетний минимум. В январе показатель упал еще сильнее - до 1,12 млн баррелей в день в среднем.
В декабре 2025 года Россия столкнулась с масштабным падением добычи сырой нефти. А общий экспорт нефти из РФ снизился до самого низкого уровня с августа 2025 года. В том числе, поскольку импорт в Индию упал до минимума. Сейчас только Китай остается единственным доступным рынком для нефти из РФ.
В связи с санкциями США и давлением со стороны Вашингтона индийские нефтеперерабатывающие заводы меняют стратегию нефтяных закупок. Индия планирует покупать больше нефти из стран Ближнего Востока и из США. Рассматриваются также нефтяные закупки из стран Латинской Америки, в первую очередь из Венесуэлы.