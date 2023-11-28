Індія зіткнулася з дилемою після того, як США ввели санкції проти танкера РФ, - Bloomberg

Російський нафтовий танкер, на який нещодавно наклали санкції США, плаває недалеко від індійського порту. Нью-Делі стикається з дилемою і не знає, чи дозволити йому пришвартуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання пише, що довше воно дрейфує - а зараз судно застрягло у своєму нинішньому місці розташування приблизно на 10 днів - то більше воно підкреслює проблему, з якою стикається Індія, що прагне імпортувати дешеву російську нафту і водночас уникнути ризику погіршення зв'язків зі США.

Зазначається, що будь-яка ознака того, що США можуть перешкоджати здатності Росії постачати власну нафту, турбуватиме Кремль, який накопичив великий флот суден для обходу санкцій "Великої сімки" після початку війни проти України.

Шлях танкера

Згідно з даними відстеження суден, судно "Афрамакс" під ліберійським прапором NS Century, що належить "Совкомфлоту", розпочало свій шлях із південнокорейського Йосу наприкінці жовтня.

Перш ніж зупинитися, судно прямувало в індійський порт Вадінар, де у державного нафтопереробного заводу Indian Oil Corp є причал, а у Nayara Energy, яка вважає "Роснафта" своїм найбільшим акціонером, є нафтопереробний завод.

Генеральний директорат судноплавства Індії заявив минулого тижня, що очікує інструкцій від уряду щодо того, чи буде кораблю дозволено розвантажитися.

Санкції США проти російської нафтової галузі

Міністр фінансів США Джанет Єллен нещодавно заявила, що Вашингтон готується вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

За інформацією Reuters, Міністерство фінансів США запросило судноплавні компанії з 30 країн інформацію приблизно про сотню суден, підозрюваних у транспортуванні російської нафти з перевищенням цінової стелі.

Нещодавно Reuters писало, що ціна основного російського експортного сорту нафти Urals повернулася до встановленого країнами G7 санкційного рівня 60 доларів за барель.

Також Сполучені Штати Америки пригрозили запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто порушує обмеження цін на російську нафту.