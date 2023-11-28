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"Тон змінився". США погрожують в'язницею за порушення стелі цін на нафту РФ, - Bloomberg

Вівторок 28 листопада 2023 16:56
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"Тон змінився". США погрожують в'язницею за порушення стелі цін на нафту РФ, - Bloomberg Фото: США погрожують в'язницею за порушення стелі нафтових цін РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки пригрозили запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто порушує обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, Міністерство фінансів США направило 30 компаніям, які контролюють близько 100 танкерів, листи з вимогою надати розлогу інформацію та документи про перевезення і компанії, які беруть участь у них.

"У листі містилася погроза тюремного ув'язнення, якщо отримувачі не виконають вимоги в повному обсязі", - уточнюють журналісти.

При цьому представники двох страховиків розповіли виданню, що тон розмов з американською владою змінився в останні тижні.

Разом з листами США ввели санкції проти кількох конкретних суден та їх власників, уточнюють у Bloomberg. Під обмеження потрапили маловідомі компанії, більшість з яких належали "Совкомфлоту" - державній російській танкерній компанії.

Цінова стеля на нафту РФ

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року країни G7 та Євросоюзу вирішили запровадити обмеження цін на російську нафту у 60 доларів за барель. Це необхідно для того, щоб обмежити можливість країни-агресора заробляти за допомогою експорту.

Але вже наприкінці вересня цього року видання Financial Times повідомило, що Росії вдалося збільшити свої доходи від сировини, незважаючи на обмеження. Вона оминає цінові обмеження.

За інформацією видання, доходи Кремля від нафти у 2023 році, ймовірно, становитимуть щонайменше на 15 млрд доларів більше, ніж очікувалося.

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