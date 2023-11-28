Индия столкнулась с дилеммой после того, как США ввели санкции против танкера РФ, - Bloomberg

Российский нефтяной танкер, на который недавно наложили санкции США, плавает недалеко от индийского порта. Нью-Дели сталкивается с дилеммой и не знает, позволить ли ему пришвартоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, чем дольше оно дрейфует - а сейчас судно застряло в своем нынешнем местоположении примерно на 10 дней - тем больше оно подчеркивает проблему, с которой сталкивается Индия, стремящаяся импортировать дешевую российскую нефть и одновременно избежать риска ухудшения связей с США.

Отмечается, что любой признак того, что США могут препятствовать способности России поставлять собственную нефть, будет беспокоить Кремль, который накопил большой флот судов для обхода санкций "Большой семерки" после начала войны против Украины.

Путь танкера

Согласно данным отслеживания судов, судно "Афрамакс" под либерийским флагом NS Century, принадлежащее "Совкомфлоту", начало свой путь из южнокорейского Йосу в конце октября.

Прежде чем остановиться, судно направлялось в индийский порт Вадинар, где у государственного нефтеперерабатывающего завода Indian Oil Corp есть причал, а у Nayara Energy, которая считает "Роснефть" своим крупнейшим акционером, есть нефтеперерабатывающий завод.

Генеральный директорат судоходства Индии заявил на прошлой неделе, что ожидает инструкций от правительства относительно того, будет ли кораблю разрешено разгрузиться.

Санкции США против российской нефтяной отрасли

Министр финансов США Джанет Йеллен недавно заявила, что Вашингтон готовится принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

По информации Reuters, Министерство финансов США запросило судоходные компании из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти с превышением ценового потолка.

Недавно Reuters писало, что цена основного российского экспортного сорта нефти Urals вернулась в установленный странами G7 санкционный уровень 60 долларов за баррель.

Также Соединенные Штаты Америки пригрозили ввести тюремное заключение для тех, кто нарушает ограничение цен на российскую нефть.