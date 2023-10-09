США готуються покарати РФ за недотримання цінової стелі на нафту, - Мінфін

Сполучені Штати Америки готуються вжити жорстких заходів щодо Росії за порушення нею встановленої цінової стелі на нафту.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Міністр зазначила, що останні ринкові ціни сигналізують про те, що цей механізм, можливо, більше не працює так, як спочатку очікувалося.

Вона також заявила, що США дуже уважно стежать за виконанням встановлених правил.

"Ми хочемо переконатися, що учасники ринку усвідомлюють, що ми серйозно ставимося до цієї цінової стелі. Йдеться про дотримання чинних обмежень", - сказала міністр.

Очікується, що обмеження цін на нафту і його забезпечення будуть на порядку денному переговорів між Єллен і міністрами фінансів членів "Великої сімки" в Марракеші (Марокко) цього тижня.

Стеля цін на росыйську нафту

Цей механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден. При цьому встановлений ціновий ліміт: 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Раніше представник Міністерства фінансів США заявив, що обмеження все ще діє, оскільки воно допомогло скоротити доходи Росії. Тому "Велика сімка" відклала перегляд цінової стелі на російську нафту.

Нещодавно координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що введення стелі цін на російську нафту суттєво вплинуло на обмеження можливостей Кремля, тож США продовжать здійснювати контроль за ситуацією.