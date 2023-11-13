США запідозрили 100 танкерів у порушенні стелі цін на російську нафту, - Reuters

Міністерство фінансів США запросило в судноплавних компаній із 30 країн інформацію приблизно про сотню суден, підозрюваних у транспортуванні російської нафти, порушуючи західні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними анонімного джерела видання, попри те, що подібні запити розсилають регулярно, нинішній став найзначнішим кроком такого роду відтоді, як країни "великої сімки" і Євросоюзу ввели наприкінці минулого року стелю цін на російську нафту.

Стала стеля забороняє танкерам користуватися страховими та фінансовими послугами західних країн, якщо вони купують її дорожче 60 доларів за барель.

Видання повідомило, що м инулого місяця США вже наклали санкції на власників двох танкерів, які перевозили російську нафту за ціною вище встановленої межі, що стало першим значним запровадженням цього заходу.

Стеля цін на російську нафту

Цей механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден. При цьому встановлений ціновий ліміт: 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Раніше представник Міністерства фінансів США заявив, що обмеження все ще діє, оскільки воно допомогло скоротити доходи Росії. Тому "Велика сімка" відклала перегляд цінової стелі на російську нафту.

Нещодавно міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати Америки готуються вжити жорстких заходів щодо Росії за порушення нею встановленої цінової стелі на нафту.

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