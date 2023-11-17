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Працюють санкції. Російська нафта впала нижче цінової межі

Росія, П'ятниця 17 листопада 2023 23:16
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Працюють санкції. Російська нафта впала нижче цінової межі Фото: російська нафта впала нижче цінової межі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ціна основного російського експортного сорту нафти Urals повернулася до встановленого країнами G7 санкційного рівня 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ціни на російську нафту марки Urals сьогодні, 17 листопада, впали нижче західного рівня граничної ціни в 60 доларів за барель. Це сталось на фоні нових санкцій США проти судновласників і зниженням світових цін на нафту.

За даними видання, вчора Міністерство фінансів США заявило, що воно запровадило санкції проти трьох компаній, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, і трьох належних їм суден, які, за його словами, брали участь в експорті російської сирої нафти ціною вище 60 доларів.

Загалом розрахункова ціна на Urals на умовах FOB під час доставки з Балтики до Індії 17 листопада впала до 58-59 доларів за барель.

"Ціни на Urals впритул наблизилися до рівня цінової стелі і в деяких випадках нижчі, це очевидний тренд", – сказав анонімний співрозмовник агентства.

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в електроніці у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до передових технологій та компонентів, які необхідні для виробництва електроніки.

У жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

На початку листопада США ввели новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника "Ланцетів" і члени уряду РФ.

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