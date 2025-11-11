Більшість індійських НПЗ відмовились від російської нафти, - Bloomberg

Більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилися від закупівель нафти Росії. Це сталося через антиросійські санкції і торгівельні переговори США та Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела агентства розповіли, що замовлення на нафту на наступний місяць робляться до 10 числа поточного. Цього місяця одразу п'ять компаній Індії відмовились від російської нафти на грудень.

Така зміна закупівельної політики відбулася після запровадження західних санкцій проти російських нафтових гігантів - "Роснефті" та "Лукойла".

Згідно із даними Kpler, п'ять компаній забезпечували дві третини імпорту Індією нафти країни-агресорки 2025 року:

Reliance Industries Ltd.;

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.;

Bharat Petroleum Corp. Ltd.;

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.;

HPCL-Mittal Energy Ltd.

"Обережність цих компаній частково пояснюється торгівельними переговорами між Нью-Делі та Вашингтоном. Трамп у понеділок заявив, що дві країни наближаються до угоди", - зазначає видання.

Bloomberg із посиланням на джерела зазначає, що під час перемовин Індія зобов’язалася купувати більше нафти зі США.

Тільки дві індійські компанії планують закупити російську нафту у грудні - Indian Oil Corp. та Nayara Energy Ltd.

Indian Oil Corp. придбала близько 3,5 млн барелів нафти ESPO, проте закупівля здійснюється у постачальників, які не підпадають під нові санкції США.

При цьому Nayara Energy Ltd. повністю покладається на нафту Росії, оскільки "Роснефть" частково володіє компанією.