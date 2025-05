Індія закрила вже понад 30 аеропортів через бойові дії з Пакистаном

З 9 травня на території Індії призупинено роботу 32 аеропортів через різке загострення військової ескалації з Пакистаном. Як повідомляє Управління цивільної авіації країни, обмеження діятимуть до 05:29 за місцевим часом 15 травня.

Закриття стосується летовищ, розташованих переважно у північних та західних регіонах країни, що межують із Пакистаном. Зокрема, йдеться про аеропорти у Срінагарі та Амрітсарі. Обидва розташовані неподалік від спірної території Кашміру, а Срінагар також виконує функції військово-цивільного аеродрому.

Крім того, Індія закрила свій повітряний простір для авіасуден, що прибувають із Пакистану. Заборона на польоти для пакистанських літаків залишатиметься чинною щонайменше до 23 травня.

У свою чергу Пакистан повністю закриває свій повітряний простір до 12:00 (за тихоокеанським стандартним часом). Наразі над територією країни не фіксується жодного літака.

