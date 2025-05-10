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Індія закрила вже понад 30 аеропортів через бойові дії з Пакистаном

Субота 10 травня 2025 03:40
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Індія закрила вже понад 30 аеропортів через бойові дії з Пакистаном Фото: Індія і Пакистан закрили повітряний простір через збройне протистояння (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Через бойові дії в регіоні, Індія закрила аеропорти і повітряний простір у прикордонних з Пакистаном районах. Ісламабад ухвалив симетричні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India та Clash Report.

З 9 травня на території Індії призупинено роботу 32 аеропортів через різке загострення військової ескалації з Пакистаном. Як повідомляє Управління цивільної авіації країни, обмеження діятимуть до 05:29 за місцевим часом 15 травня.

Закриття стосується летовищ, розташованих переважно у північних та західних регіонах країни, що межують із Пакистаном. Зокрема, йдеться про аеропорти у Срінагарі та Амрітсарі. Обидва розташовані неподалік від спірної території Кашміру, а Срінагар також виконує функції військово-цивільного аеродрому.

Крім того, Індія закрила свій повітряний простір для авіасуден, що прибувають із Пакистану. Заборона на польоти для пакистанських літаків залишатиметься чинною щонайменше до 23 травня.

У свою чергу Пакистан повністю закриває свій повітряний простір до 12:00 (за тихоокеанським стандартним часом). Наразі над територією країни не фіксується жодного літака.

Індія закрила вже понад 30 аеропортів через бойові дії з Пакистаном

Військове протистояння між Індією та Пакистаном

В ніч на 7 травня Міноборони Індії розпочало операцію "Сіндур", у рамках якої були обстріляні військові об'єкти Пакистану та підконтрольні цій країні райони Кашміру.

ЗМІ також повідомляли про масштабний авіаційний бій у ніч на 7 травня. У повітряному протистоянні могли брати участь понад 100 винищувачів, а сама сутичка тривала більше години. За неофіційними даними, Індія могла втратити до п’яти бойових літаків.

Незабаром Міноборони Індії повідомило, що країна розпочала операцію "Сіндур", у рамках якої "завдаються удари по інфраструктурі терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі".

Про те, чи почнеться повномасштабна ядерна війна між Індією та Пакистаном, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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