Індія та Пакистан вночі обмінялися ударами: що сталося і як реагує світ

Головне:

Індійська сторона стверджує, що атакувала "терористичну" інфраструктуру в Пакистані, а також у пакистанській частині Кашміру. У Нью-Делі заявили про 21 уражений об'єкт.

Делі говорить, що їхні дії були "точковими, стриманими та не спрямованими на ескалацію" та заявляє, що "пакистанські військові обʼєкти не були ціллю атак". Після ударів на сторінці армії Індії в соцмережі Х було опубліковано пост: "Справедливість перемогла".

Примітно, у частині Кашміру, що знаходиться під контролем Індії, місцева влада наказала евакуювати громадян з "небезпечних районів", оскільки конфлікт між Нью-Делі та Ісламабадом загострюється. Ці накази з'явилися через кілька годин після того, як Індія розпочала серію ударів.

Міністерство закордонних справ Індії пояснило, що удари були спрямовані проти об'єктів "терористичної інфраструктури" пакистанського угруповання "Лашкар-е-Тайба" після того, як Пакистан не вжив заходів проти угрупувань, що базуються на його території та стоять за масовим вбивством туристів в селищі Пахалгам в Індії (Гімалайський регіон) минулого місяця.

Всього операція, яка отримала назву "Сіндур", тривала 25 хвилин з 1:05 до 1:30 за місцевим часом, повідомила індійський полковник Софія Куреші на пресконференції в середу.

Індійські чиновники, які провели брифінг за підсумками операції, показали відео з кадрами наслідків нападів на Індію протягом багатьох років, у яких Нью-Делі звинувачує Ісламабад. Чиновники також показали карту й відеозаписи, які, за їхніми словами, є ударами по "терористичних цілях" у Пакистані.

Фото: мапа ударів з брифінгу міноборони Індії (x.com/ANI)

Зокрема, вони продемонстрували карту з позначенням місць розташування, за їхніми словами, кількох тренувальних таборів "Лашкар-е-Тайба" та "Джайш-е-Мохаммед", що в пакистанській провінції Пенджаб.

Перший заступник глави МЗС Індії Вікрам Місрі пояснив, що Делі почала операцію "Сіндур" для "запобігання", оскільки отримала розвіддані про загрозу нових нападів терористичних угруповань, що базуються в Пакистані.

"Індія скористалася своїм правом реагувати та попереджати, а також запобігати новим подібним транскордонним нападам. Ці дії були зваженими, без ескалації, пропорційними та відповідальними", - заявив Місрі.

Тим часом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді поки ніяк публічно не висловлювався щодо військової операції. Втім, як повідомив неназваний високопоставлений урядовець CNN, прем'єр Індії відклав поїздку до Хорватії, Нідерландів і Норвегії без вказання причин.

Примітно, що Моді відклав закордонну поїздку через кілька годин після того, як Індія завдала ударів по об'єктах на території Пакистану.

Фото: заступник глави МЗС Індії Вікрам Місрі виступив на пресконференції в Нью-Делі після операції "Сіндур" (Getty Images)

Пакистан своєю чергою назвав дії індійської сторони "актом війни". Уряд Пакистану викликав індійського повіреного до міністерства закордонних справ країни, де йому висловили протест через обстріли з боку індійської армії.

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф написав на своїй сторінці у соцмережі, що Ісламабад "має повне право дати рішучу відповідь". Він додав, що така відповідь "дійсно вже дана". Крім того, посадовець скликав засідання Ради національної безпеки Пакистану.

Після атаки з боку індії в Пакистані заявили, що закривають повітряний простір над країною на 48 годин. Втім, за даними Flightradar, місцеві аеропорти Карачі й Лахора відновили роботу після 8-годинного закриття. Водночас літаки, що не прямують до країни, продовжують оминати її повітряний простір.

Станом на ранок 7 травня речник збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі повідомив, що внаслідок індійських авіаударів нібито загинули щонайменше 8 людей, а ще 35 постраждали. Ісламабад звинувачує Індію в ударах по "виключно цивільних".

#WATCH Video shows multiple hits on the Mundrike and other terrorist camps in Pakistan and PoJK



Col. Sofiya Qureshi says, "No military installation was targeted, and till now there are no reports of civilian casualties in Pakistan." pic.twitter.com/zoESwND7XD