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Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном

Суббота 10 мая 2025 03:40
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Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном Фото: Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство из-за военного противостояния (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Из-за боевых действий в регионе, Индия закрыла аэропорты и воздушное пространство в приграничных с Пакистаном районах. Исламабад принял симметричные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India и Clash Report.

С 9 мая на территории Индии приостановлена работа 32 аэропортов из-за резкого обострения военной эскалации с Пакистаном. Как сообщает Управление гражданской авиации страны, ограничения будут действовать до 05:29 по местному времени 15 мая.

Закрытие касается аэропортов, расположенных преимущественно в северных и западных регионах страны, граничащих с Пакистаном. В частности, речь идет об аэропортах в Сринагаре и Амритсаре. Оба расположены неподалеку от спорной территории Кашмира, а Сринагар также выполняет функции военно-гражданского аэродрома.

Кроме того, Индия закрыла свое воздушное пространство для авиасудов, прибывающих из Пакистана. Запрет на полеты для пакистанских самолетов будет оставаться в силе как минимум до 23 мая.

В свою очередь Пакистан полностью закрывает свое воздушное пространство до 12:00 (по тихоокеанскому стандартному времени). Сейчас над территорией страны не фиксируется ни одного самолета.

Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном

Военное противостояние между Индией и Пакистаном

В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию "Синдур", в рамках которой были обстреляны военные объекты Пакистана и подконтрольные этой стране районы Кашмира.

СМИ также сообщали о масштабном авиационном бое в ночь на 7 мая. В воздушном противостоянии могли участвовать более 100 истребителей, а сама схватка длилась более часа. По неофициальным данным, Индия могла потерять до пяти боевых самолетов.

Вскоре Минобороны Индии сообщило, что страна начала операцию "Синдур", в рамках которой "наносятся удары по инфраструктуре террористов в Пакистане и пакистанском Кашмире".

О том, начнется ли полномасштабная ядерная война между Индией и Пакистаном, - читайте в нашем авторском материале.

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