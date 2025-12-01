Індія вводить жорсткі правила для всіх нових смартфонів: що змінюється

Індія вимагає попереднього встановлення держдодатку на смартфони на тлі зростання кіберзлочинів

Рішення ухвалено на тлі зростання кількості кіберзлочинів і випадків злому. Індія таким чином приєднується до тренду, який раніше проявила влада низки країн: обмеження використання вкрадених пристроїв для шахрайства і просування державних цифрових сервісів.

Під дію розпорядження підпадають Apple, Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi та інші великі виробники. Їм дається 90 днів на те, щоб забезпечити попереднє встановлення Sanchar Saathi на всі нові смартфони.

Для пристроїв, які вже перебувають у ланцюжку поставок, наказано поширити додаток через оновлення ПЗ. Документ не був опублікований і був направлений компаніям безпосередньо.

Юристи та правозахисники висловлюють стурбованість.

"Фактично уряд позбавляє користувача реального вибору", - заявила фахівець із технологій та інтернет-адвокації Міші Чоудхарі.

Індія - один із найбільших ринків мобільного зв'язку: тут налічується понад 1,2 млрд абонентів. За даними уряду, застосунок, запущений у січні, дав змогу повернути понад 700 тис. втрачених пристроїв, включно з 50 тис. тільки за жовтень.

Проти позиції Apple

Уряд стверджує, що Sanchar Saathi необхідний для боротьби з "серйозними загрозами" кібербезпеки, пов'язаними з підробленими або клонованими IMEI - пристроями, які використовуються в шахрайських схемах.

За оцінками Counterpoint Research, до середини 2025 року на iOS в Індії працюватиме близько 4,5% із 735 млн смартфонів, решта - на Android. Джерела Reuters кажуть, що політика Apple забороняє встановлювати будь-які державні або сторонні застосунки до продажу смартфона.

"Apple історично відмовлялася виконувати такі запити", - зазначив директор із досліджень Counterpoint Тарун Патхак. За його словами, компанія, ймовірно, буде шукати компроміс - наприклад, запропонує варіант, за якого користувач сам зможе встановити додаток після відповідного повідомлення.

Як працює Sanchar Saathi і навіщо він потрібен ринку смартфонів

IMEI - унікальний ідентифікатор пристрою довжиною 14-17 цифр, який дає змогу блокувати доступ вкрадених телефонів до мережі. Застосунок Sanchar Saathi забезпечує можливість блокування і відстеження загублених пристроїв у всіх мережах зв'язку через центральний реєстр, а також допомагає виявляти і відключати шахрайські мобільні підключення.

З моменту запуску застосунок завантажили понад 5 млн разів. З його допомогою вдалося заблокувати понад 3,7 млн викрадених або загублених смартфонів і відключити понад 30 млн фальшивих підключень, зазначає влада. Це, за її словами, допомагає усувати кіберзагрози і дає змогу поліції знаходити вкрадені пристрої, скорочуючи водночас обіг "сірих" телефонів.