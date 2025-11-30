ua en ru
Санкції не лякають. Індія хоче купити у Росії винищувачі і системи ПРО, - Bloomberg

Індія, Неділя 30 листопада 2025 23:21
Санкції не лякають. Індія хоче купити у Росії винищувачі і системи ПРО, - Bloomberg Фото: Індія має намір купити російські винищувачі, незважаючи на позицію США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Індія збирається обговорити купівлю російських винищувачів і систем протиракетної оборони під час візиту російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Індія планує розпочати переговори про купівлю російських винищувачів і системи протиракетної оборони", - повідомили джерела видання.

Вони розповіли, що Індія планує обговорити з РФ придбання винищувачів Су-57 і модернізованої версії системи ПРО С-500.

Bloomberg зазначає, що можливе укладення угоди з країною-агресоркою може створити перешкоди для торгових угод Індії та США. Зокрема, Білий дім не схвалює закупівлі індійською стороною озброєння у Москви.

Індійський міністр оборони Раджеш Кумар Сінгх заявив, що оборонне співробітництво Індії з Росією є довготривалим і країна не має наміру припиняти його найближчим часом.

За його словами, Індія продовжуватиме купувати оборонне обладнання як у Росії, так і у США.

Партнерство Росії та Індії

Індія зазнала економічних та торгових втрат через співпрацю з Росією, особливо в контексті війни Росії проти України та санкційного тиску США та ЄС.

Так, через тісні відносини з Росією Вашингтон у 2025 році підвищив мита на більшість індійських товарів до 50%, включно з "додатковими" тарифами, пов’язаними з покупками російських енергоносіїв та озброєння. Це негативно вплинуло на індійських виробників, які орієнтуються на американський ринок.

Саме тому у грудні 2025 року Індія планує скоротити експорт російської нафти до найнижчого рівня за останні три роки.

Раніше РБК-Україна писало про те, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries з 20 листопада повністю припинив імпорт російської нафти. Натомість індійська корпорація Reliance Industries придбала мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу і США після введення американських санкцій проти двох російських виробників.

