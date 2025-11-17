Індія уклала зі США перший довгостроковий контракт на імпорт газу

Нафтопереробні компанії Індії уклали першу довгострокову угоду зі США на імпорт 2,2 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum, які є найбільшими державними нафтопереробними компаніями, закуплять загалом 2,2 млн тонн СПГ у США.

За словами міністра нафти Індії Хардіпа Пур, цей контракт дозволить країні отримувати майже 10% імпортного газу з узбережжя Мексиканської затоки. При цьому минулого року частка американського газу була трохи вищою за 0,6%.

Анонімні трейдери повідомили, що Індія отримуватиме щомісяця по дві партії газу від компанії Phillips 66, ще по одній - від Chevron і TotalEnergies.

Крім того, Індія веде зі США переговори щодо зниження мит, які були запроваджені Вашингтоном через купівлю російської нафти. Санкції охопили більше ніж половину індійського експорту до Сполучених Штатів.

Bloomberg повідомляє, що за останні 10 років споживання СПГ в Індії зросло на 74%. Це стало результатом програми уряду, яка стимулює перехід бідних домогосподарств до приготування їжі на екологічно чистішому паливі.