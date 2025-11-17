ua en ru
Індія уклала зі США перший довгостроковий контракт на імпорт газу

Індія, Понеділок 17 листопада 2025 20:18
Індія уклала зі США перший довгостроковий контракт на імпорт газу Фото: Індія імпортує зі США понад 2 млн тонн скрапленого природного газу (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Нафтопереробні компанії Індії уклали першу довгострокову угоду зі США на імпорт 2,2 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum, які є найбільшими державними нафтопереробними компаніями, закуплять загалом 2,2 млн тонн СПГ у США.

За словами міністра нафти Індії Хардіпа Пур, цей контракт дозволить країні отримувати майже 10% імпортного газу з узбережжя Мексиканської затоки. При цьому минулого року частка американського газу була трохи вищою за 0,6%.

Анонімні трейдери повідомили, що Індія отримуватиме щомісяця по дві партії газу від компанії Phillips 66, ще по одній - від Chevron і TotalEnergies.

Крім того, Індія веде зі США переговори щодо зниження мит, які були запроваджені Вашингтоном через купівлю російської нафти. Санкції охопили більше ніж половину індійського експорту до Сполучених Штатів.

Bloomberg повідомляє, що за останні 10 років споживання СПГ в Індії зросло на 74%. Це стало результатом програми уряду, яка стимулює перехід бідних домогосподарств до приготування їжі на екологічно чистішому паливі.

Відмова ЄС від російського газу

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп тривалий час закликає європейські країни повністю відмовитися від закупівель російських енергоресурсів, які РФ використовує для фінансування війни проти України.

Нещодавно Рада ЄС ухвалила спільну позицію щодо поетапного припинення імпорту російського газу в рамках плану REPowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року.

Водночас угорський прем’єр Віктор Орбан повідомив, що Будапешт не має наміру припиняти імпорт російського газу та нафти.

Крім Угорщини, Словаччина також продовжує закуповувати російський газ і нафту, тоді як інші держави ЄС відмовилися від співпраці з РФ ще у 2022 році.

Україна, своєю чергою, допомагає Словаччині шукати альтернативу. Президент Володимир Зеленський нещодавно запевнив, що Київ готовий надати Братиславі доступ до інших енергетичних ринків, щоб зменшити залежність від Росії.

Сполучені Штати Америки Індія Газ
