Индия вводит жесткие правила для всех новых смартфонов: что меняется

Индия требует предустановки госприложения на смартфоны на фоне роста киберпреступлений

Решение принято на фоне роста числа киберпреступлений и случаев взлома. Индия таким образом присоединяется к тренду, который ранее проявили власти ряда стран: ограничение использования украденных устройств для мошенничества и продвижение государственных цифровых сервисов.

Под действие распоряжения подпадают Apple, Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi и другие крупные производители. Им дается 90 дней на то, чтобы обеспечить предустановку Sanchar Saathi на все новые смартфоны.

Для устройств, которые уже находятся в цепочке поставок, предписано распространить приложение через обновления ПО. Документ не был опубликован и был направлен компаниям напрямую.

Юристы и правозащитники выражают обеспокоенность.

"Фактически правительство лишает пользователя реального выбора", - заявила специалист по технологиям и интернет-адвокации Миши Чоудхари.

Индия - один из крупнейших рынков мобильной связи: здесь насчитывается более 1,2 млрд абонентов. По данным правительства, приложение, запущенное в январе, позволило вернуть более 700 тыс. потерянных устройств, включая 50 тыс. только за октябрь.

Против позиции Apple

Правительство утверждает, что Sanchar Saathi необходим для борьбы с "серьезными угрозами" кибербезопасности, связанными с поддельными или клонированными IMEI - устройствами, которые используются в мошеннических схемах.

По оценкам Counterpoint Research, к середине 2025 года на iOS в Индии будет работать около 4,5% из 735 млн смартфонов, остальные - на Android. Источники Reuters говорят, что политика Apple запрещает предустановку любых государственных или сторонних приложений до продажи смартфона.

"Apple исторически отказывалась выполнять такие запросы", - отметил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак. По его словам, компания, вероятно, будет искать компромисс - например, предложит вариант, при котором пользователь сам сможет установить приложение после соответствующего уведомления.

Как работает Sanchar Saathi и зачем он нужен рынку смартфонов

IMEI - уникальный идентификатор устройства длиной 14-17 цифр, который позволяет блокировать доступ украденных телефонов к сети. Приложение Sanchar Saathi обеспечивает возможность блокировки и отслеживания потерянных устройств во всех сетях связи через центральный реестр, а также помогает выявлять и отключать мошеннические мобильные подключения.

С момента запуска приложение скачали более 5 млн раз. С его помощью удалось заблокировать свыше 3,7 млн украденных или потерянных смартфонов и отключить более 30 млн фальшивых подключений, отмечают власти. Это, по их словам, помогает устранять киберугрозы и позволяет полиции находить украденные устройства, сокращая при этом оборот "серых" телефонов.