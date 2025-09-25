Летить на 2 000 км: Індія вперше успішно випробувала балістичну ракету (відео)
Індія вперше випробувала балістичну ракету Agni-Prime із залізничної пускової установки. Вона може влучати у цілі на відстані до 2000 км та нести бойову частину вагою до 1500 кг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Індії Раджнатх Сінгха у соцмережі Х.
Ракета середньої дальності нового покоління здатна вражати цілі на відстані до 2000 км та оснащена низкою сучасних технологій.
Випробування відбулося за допомогою спеціально розробленої мобільної пускової установки на залізничній базі, що дозволяє транспортувати ракетний комплекс по мережі залізниць та здійснювати запуск у будь-який час і за складних погодних умов.
За словами Сінгха, успішний старт став важливою віхою для оборонних спроможностей Індії. Він також привітав Організацію оборонних досліджень і розробок, командування стратегічних сил та Збройні сили з проведенням випробування.
У міністерстві оборони зазначили, що цей запуск поставив Індію до кола держав, які володіють технологією контейнерних систем запуску з рухомих залізничних платформ.
India has carried out the successful launch of Intermediate Range Agni-Prime Missile from a Rail based Mobile launcher system. This next generation missile is designed to cover a range up to 2000 km and is equipped with various advanced features.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 25, 2025
The first-of-its-kind launch… pic.twitter.com/00GpGSNOeE
Нагадаємо, Reuters писало, що у грудні 2024 року індійська компанія відправила до Росії вибухову речовину HMX на суму 1,4 млн доларів, яка використовується у виробництві ракет. США вже попередили про можливі санкції у разі продовження подібних поставок.
Попри це, Індія зберігає тісні економічні відносини з Росією, зокрема активно закуповує російську нафту, що викликає занепокоєння у західних партнерів.
До слова, за даними опитувань, українці відносять Індію до категорії ворожих держав. Вона перебуває в компанії таких країн, як Китай, КНДР та Іран.