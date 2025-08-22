ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Индия не признает финансирование войны в Украине и заигрывает с Китаем, - советник Трампа

Пятница 22 августа 2025 00:19
UA EN RU
Индия не признает финансирование войны в Украине и заигрывает с Китаем, - советник Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Индия разжигает войну РФ против Украины, закупая российскую нефть. Также страна заигрывает с Китаем.

Об этом заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WION.

Выступая перед журналистами советник Трампа отверг, что Индии нужна российская нефть для удовлетворения своих энергетических потребностей.

"До вторжения России в Украину в феврале 2022 года Индия импортировала из России менее 1% нефти. Поэтому теперь аргумент, что каким-то образом этот процент вырос до 30 или 35%, каким-то образом им нужна российская нефть... это чушь", - заявил Наварро.

Он добавил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают нефть со скидкой, перерабатывают ее и перепродают по более высоким ценам за границу.

"Им не нужна нефтью. Это схема спекуляции на нефтепереработке", - сказал советник Белого дома, обвинив Индию в том, что она является "прачечной для Кремля".

Также Наварро утверждает, что деньги, которые индийское государство получает от торговли с США, перенаправляются обратно на закупки российской нефти, косвенно поддерживая военную компанию Москвы в Украине.

"Это безумие и (президент США Дональд Трамп - ред.) прекрасно видит эту шахматную доску. Вам, ребята, нужно написать об этом. Вот что там происходит. И во многом путь к миру лежит через Нью-Дели", - сказал советник Белого дома.

Параллельно он выступил в защиту повышения пошлин на индийские товары с 25% до 50% уже в следующую среду, 27 августа.

Наварро заявил, что Индия, "судя по всему, не желает признавать свою роль в кровопролитии". Также он обвинил Нью-Дели в "заигрывании с Си Цзиньпином" и "увековечивании войны".

"Я считаю, что это произойдет (увеличение тарифов против Индии - ред.). Индия, похоже, не хочет признавать свою роль. В кровопролитии. Просто не хочет. Она просто заигрывает с Си Цзиньпином, вот что она делает", - говорит Наварро.

На вопрос, почему Китай, который является еще одним крупным покупателей российской нефти - не сталкивается с аналогичными угрозами по тарифам, советник Трампа ответил так: "У нас уже действуют 50% тарифы на Китай".

Он не стал напрямую связывать импорт нефти Пекином из Москвы с тарифной политикой США, но заявил, что роль Индии в нынешних условиях более важна.

В то же время Наварро назвал индийского премьера Нарендру Моди "великим лидером", призвав при этом правительство пересмотреть свою позицию. Он подчеркнул, что экономические решения Индии связаны не только с торговлей, но и с будущим войны в Украине.

Связка Индии и РФ

Напомним, по данным Bloomberg, Индия и Россия стремятся увеличить объем торговли до 100 млрд долларов в течение следующих 5 лет, уменьшая таможенные тарифы. Причина в том, что обе страны сталкиваются с напряжённостью в отношениях с США.

Также издание отмечало, что режим РФ побуждает Индию покупать больше российской нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Индия Война в Украине
Новости
Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"