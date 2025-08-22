Индия не признает финансирование войны в Украине и заигрывает с Китаем, - советник Трампа

Об этом заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WION .

Выступая перед журналистами советник Трампа отверг, что Индии нужна российская нефть для удовлетворения своих энергетических потребностей.

"До вторжения России в Украину в феврале 2022 года Индия импортировала из России менее 1% нефти. Поэтому теперь аргумент, что каким-то образом этот процент вырос до 30 или 35%, каким-то образом им нужна российская нефть... это чушь", - заявил Наварро.

Он добавил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают нефть со скидкой, перерабатывают ее и перепродают по более высоким ценам за границу.

"Им не нужна нефтью. Это схема спекуляции на нефтепереработке", - сказал советник Белого дома, обвинив Индию в том, что она является "прачечной для Кремля".

Также Наварро утверждает, что деньги, которые индийское государство получает от торговли с США, перенаправляются обратно на закупки российской нефти, косвенно поддерживая военную компанию Москвы в Украине.

"Это безумие и (президент США Дональд Трамп - ред.) прекрасно видит эту шахматную доску. Вам, ребята, нужно написать об этом. Вот что там происходит. И во многом путь к миру лежит через Нью-Дели", - сказал советник Белого дома.

Параллельно он выступил в защиту повышения пошлин на индийские товары с 25% до 50% уже в следующую среду, 27 августа.



Наварро заявил, что Индия, "судя по всему, не желает признавать свою роль в кровопролитии". Также он обвинил Нью-Дели в "заигрывании с Си Цзиньпином" и "увековечивании войны".

"Я считаю, что это произойдет (увеличение тарифов против Индии - ред.). Индия, похоже, не хочет признавать свою роль. В кровопролитии. Просто не хочет. Она просто заигрывает с Си Цзиньпином, вот что она делает", - говорит Наварро.

На вопрос, почему Китай, который является еще одним крупным покупателей российской нефти - не сталкивается с аналогичными угрозами по тарифам, советник Трампа ответил так: "У нас уже действуют 50% тарифы на Китай".

Он не стал напрямую связывать импорт нефти Пекином из Москвы с тарифной политикой США, но заявил, что роль Индии в нынешних условиях более важна.

В то же время Наварро назвал индийского премьера Нарендру Моди "великим лидером", призвав при этом правительство пересмотреть свою позицию. Он подчеркнул, что экономические решения Индии связаны не только с торговлей, но и с будущим войны в Украине.