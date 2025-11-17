Индия заключила с США первый долгосрочный контракт на импорт газа
Нефтеперерабатывающие компании Индии заключили первое долгосрочное соглашение с США на импорт 2,2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, которые являются крупнейшими государственными нефтеперерабатывающими компаниями, закупят в общей сложности 2,2 млн тонн СПГ в США.
По словам министра нефти Индии Хардипа Пур, этот контракт позволит стране получать почти 10% импортного газа с побережья Мексиканского залива. При этом в прошлом году доля американского газа была чуть выше 0,6%.
Анонимные трейдеры сообщили, что Индия будет получать ежемесячно по две партии газа от компании Phillips 66, еще по одной - от Chevron и TotalEnergies.
Кроме того, Индия ведет с США переговоры по снижению пошлин, которые были введены Вашингтоном из-за покупки российской нефти. Санкции охватили более половины индийского экспорта в Соединенные Штаты.
Bloomberg сообщает, что за последние 10 лет потребление СПГ в Индии выросло на 74%. Это стало результатом программы правительства, которая стимулирует переход бедных домохозяйств к приготовлению пищи на экологически чистом топливе.
Отказ ЕС от российского газа
Напомним, американский лидер Дональд Трамп длительное время призывает европейские страны полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов, которые РФ использует для финансирования войны против Украины.
Недавно Совет ЕС принял общую позицию относительно поэтапного прекращения импорта российского газа в рамках плана REPowerEU, который предусматривает полный отказ от российских энергоносителей до 1 января 2028 года.
В то же время венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не намерен прекращать импорт российского газа и нефти.
Кроме Венгрии, Словакия также продолжает закупать российский газ и нефть, тогда как другие государства ЕС отказались от сотрудничества с РФ еще в 2022 году.
Украина, в свою очередь, помогает Словакии искать альтернативу. Президент Владимир Зеленский недавно заверил, что Киев готов предоставить Братиславе доступ к другим энергетическим рынкам, чтобы уменьшить зависимость от России.