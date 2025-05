Індія та Пакистан вночі обмінялися ударами: що сталося і як реагує світ

Нагадаємо, що конфлікт між Індією та Пакистаном, який тліє вже кілька десятиліть, загострився після того, як 22 квітня 2025 року в в популярному туристичному селищі Пахалгам в Індії (Гімалайський регіон) озброєні бойовики відкрили вогонь по туристах, внаслідок чого загинули понад два десятки людей. Нью-Делі звинувачує Ісламабад у причетності до інциденту, Пакистан натомість ці звинувачення відкидає.

Додамо, що Кашмір уже десятиліттями залишається джерелом напруги між Індією та Пакистаном, а подекуди - й Китаєм. Регіон поділений між Індією та Пакистаном, однак обидві країни вважають його своєю територією. Протистояння навколо Кашміру розпочалося ще у 1947 році, після здобуття незалежності Індією та Пакистаном.

З того часу між державами тричі спалахували повномасштабні війни, причому дві з них напряму стосувалися саме Кашміру. Індія розглядає регіон як невід’ємну частину своєї території, тоді як Пакистан наполягає, що мусульманське населення регіону має право на самовизначення або приєднання до Пакистану.

Більше про конфліктні відносини між Індією та Пакистаном та до чого тут регіон Кашмір - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися публікації Press Trust of India, The Times of India, Sky News, Defense Express, Reuters, CNN.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.