Індія та Пакистан вночі обмінялися ударами: що сталося і як реагує світ

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Чому Індія завдала ударів по Пакистану?

Чи може операція "Сіндур" призвести до повноцінної війни?

Як відповів Пакистан?

Що сторони кажуть про жертви з обох боків?

Як світ реагує на нове загострення між ядерними державами?

Що каже Індія, яка оголосила про операцію "Сіндур"

Індійська сторона стверджує, що атакувала "терористичну" інфраструктуру в Пакистані, а також у пакистанській частині Кашміру. У Нью-Делі заявили про 21 уражений об'єкт.

Делі говорить, що їхні дії були "точковими, стриманими та не спрямованими на ескалацію" та заявляє, що "пакистанські військові обʼєкти не були ціллю атак". Після ударів на сторінці армії Індії в соцмережі Х було опубліковано пост: "Справедливість перемогла".

Примітно, у частині Кашміру, що знаходиться під контролем Індії, місцева влада наказала евакуювати громадян з "небезпечних районів", оскільки конфлікт між Нью-Делі та Ісламабадом загострюється. Ці накази з'явилися через кілька годин після того, як Індія розпочала серію ударів.

Міністерство закордонних справ Індії пояснило, що удари були спрямовані проти об'єктів "терористичної інфраструктури" пакистанського угруповання "Лашкар-е-Тайба" після того, як Пакистан не вжив заходів проти угрупувань, що базуються на його території та стоять за масовим вбивством туристів в селищі Пахалгам в Індії (Гімалайський регіон) минулого місяця.

Всього операція, яка отримала назву "Сіндур", тривала 25 хвилин з 1:05 до 1:30 за місцевим часом, повідомила індійський полковник Софія Куреші на пресконференції в середу.

Індійські чиновники, які провели брифінг за підсумками операції, показали відео з кадрами наслідків нападів на Індію протягом багатьох років, у яких Нью-Делі звинувачує Ісламабад. Чиновники також показали карту й відеозаписи, які, за їхніми словами, є ударами по "терористичних цілях" у Пакистані.

Фото: мапа ударів з брифінгу міноборони Індії (x.com/ANI)

Зокрема, вони продемонстрували карту з позначенням місць розташування, за їхніми словами, кількох тренувальних таборів "Лашкар-е-Тайба" та "Джайш-е-Мохаммед", що в пакистанській провінції Пенджаб.

Перший заступник глави МЗС Індії Вікрам Місрі пояснив, що Делі почала операцію "Сіндур" для "запобігання", оскільки отримала розвіддані про загрозу нових нападів терористичних угруповань, що базуються в Пакистані.

"Індія скористалася своїм правом реагувати та попереджати, а також запобігати новим подібним транскордонним нападам. Ці дії були зваженими, без ескалації, пропорційними та відповідальними", - заявив Місрі.

Тим часом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді поки ніяк публічно не висловлювався щодо військової операції. Втім, як повідомив неназваний високопоставлений урядовець CNN, прем'єр Індії відклав поїздку до Хорватії, Нідерландів і Норвегії без вказання причин.

Примітно, що Моді відклав закордонну поїздку через кілька годин після того, як Індія завдала ударів по об'єктах на території Пакистану.

Фото: заступник глави МЗС Індії Вікрам Місрі виступив на пресконференції в Нью-Делі після операції "Сіндур" (Getty Images)

Чим відповів Пакистан та в чому звинувачує Нью-Делі

Пакистан своєю чергою назвав дії індійської сторони "актом війни". Уряд Пакистану викликав індійського повіреного до міністерства закордонних справ країни, де йому висловили протест через обстріли з боку індійської армії.

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф написав на своїй сторінці у соцмережі, що Ісламабад "має повне право дати рішучу відповідь". Він додав, що така відповідь "дійсно вже дана". Крім того, посадовець скликав засідання Ради національної безпеки Пакистану.

Після атаки з боку індії в Пакистані заявили, що закривають повітряний простір над країною на 48 годин. Втім, за даними Flightradar, місцеві аеропорти Карачі й Лахора відновили роботу після 8-годинного закриття. Водночас літаки, що не прямують до країни, продовжують оминати її повітряний простір.

Станом на ранок 7 травня речник збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі повідомив, що внаслідок індійських авіаударів нібито загинули щонайменше 8 людей, а ще 35 постраждали. Ісламабад звинувачує Індію в ударах по "виключно цивільних".

Зокрема, за словами речника, під удар нібито потрапили дві мечеті. Державне телебачення Пакистану з посиланням на дані армії повідомило, що Індія завдала ударів по трьох регіонах країни. Натомість Делі наполягає, що ціллю стали виключно "відомі терористичні табори".

Примітно, що Індія також повідомила про загиблих цивільних. За її твердженням, 3 мирних жителів загинули від рук пакистанських військ, які вдалися до "довільного" обстрілу лінії контролю.

В Ісламабаді стверджують, що завдали удару у відповідь по Індії. Уряд Пакистану повідомив, що противнику завдано "серйозних втрат", а на одній з позицій індійських військових вивісили білий прапор. Міноборони Індії навпаки каже про свої успіхи на лінії зіткнення.

Крім того, пакистанська сторона заявила про удари по штабу бригади ЗС Індії та індійському посту, розташовані вздовж розділової лінії в Кашмірі. Індійська армія не підтвердила цих заяв.

Примітно, що у Пакистані протягом ночі доволі активно повідомляли про збиті індійські винищувачі, кількість яких різнилася. Але станом на ранок пакистанський уряд офіційного заявив про "збиття двох ворожих літаків та одного БПЛА" без вказання типів. У Індії не підтверджують втрату авіації.

Але, як пише Defense Express, уламки, можливо одного з літаків, були знайдені та сфотографовані на околиці місті Срінагар в індійському Кашмірі. На них - напис французькою, що може вказувати на Rafale або Mirage-2000. Але не виключно, що на фото лише скинутий підвісний паливний бак.

Фото: уламки, можливо, одного зі збитих літаків, знайдені в Кашмірі (Getty Images)

Наразі ж, за даними ЗМІ, тривають бої на лінії зіткнення у самому Кашмірі, де й до цього регулярними були перестрілки, але тепер сторони використовують артилерію.

При цьому міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що "Ісламабад готовий згорнути бойові дії проти Індії, якщо Нью-Делі відступить".

Як реагує світ

Президент США Дональд Трамп відреагував на військову операцію Індії проти Пакистану, назвавши її "ганьбою".

"Це ганьба. Ми щойно дізналися про це, саме коли заходили до Овального кабінету, щойно почули. Гадаю, люди здогадувалися, що щось може статися, зважаючи на минуле - вони вже давно воюють, знаєте, воюють багато десятиліть і навіть століть. Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко", - зазначив Трамп.

Держдепартамент США своєю чергою закликав Індію та Пакистан до деескалації.

Китай тим часом висловив співчуття з приводу військових дій і закликав "уникати дій, які можуть призвести до ескалації".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоке занепокоєння. Він заявив, що "світ не може дозволити собі військову конфронтацію між Індією і Пакистаном".